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Обновленные сервисы CMA CGM
06.05.2019

Обновленные сервисы CMA CGM

    • CMA CGM обновляет с 10 мая еженедельных сервисов RUFEX, связывающий порты российского Дальнего Востока с Китаем и Южной Кореей. Ротация портов:

    • RUFEX 1: Шекоу – Янтьян – Сямэнь – Нинбо – Шанхай – Владивосток – Восточный – Шекоу;
    • RUFEX 2: Циндао – Шанхай – Нинбо – Владивосток – Циндао;
    • RUFEX 3: Пусан – Владивосток – Пусан;
    • RUFEX 4: Пусан – Восточный – Пусан.

    Транзитное время обновленных сервисов сокращается. Так, например, транзитное время из Шанхая во Владивосток составит 3 дня, из Нинбо во Владивосток – так же 3 дня.


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