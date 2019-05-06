Обновленные сервисы CMA CGM

CMA CGM обновляет с 10 мая еженедельных сервисов RUFEX, связывающий порты российского Дальнего Востока с Китаем и Южной Кореей. Ротация портов:

RUFEX 1: Шекоу – Янтьян – Сямэнь – Нинбо – Шанхай – Владивосток – Восточный – Шекоу;

RUFEX 2: Циндао – Шанхай – Нинбо – Владивосток – Циндао;

RUFEX 3: Пусан – Владивосток – Пусан;

RUFEX 4: Пусан – Восточный – Пусан.

Транзитное время обновленных сервисов сокращается. Так, например, транзитное время из Шанхая во Владивосток составит 3 дня, из Нинбо во Владивосток – так же 3 дня.