Этажерка для контейнеров в действии

SeaNews уже писал, что DP World создал с группой SMS совместное предприятие, которое займется внедрением на Терминале 4 в порту Джебель-Али инновационной системы хранения контейнеров Boxbay – улучшенной и дополненной, а, главное, «умной» версии разработанной SMS системы High Bay Storage (HBS).

Теперь компания показала, как это все будет работать.

Система представляет собой стойку из 11 «этажей», в которую каждый контейнер помещается в отдельную ячейку.

Показать ее не на экране, а уже в реале DP World рассчитывает во время Dubai Expo 2020, которая будет проходить с 20 октября 220 по 10 апреля 2021 года.

Видео: DP World