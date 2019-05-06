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Этажерка для контейнеров в действии
06.05.2019

Этажерка для контейнеров в действии

    • SeaNews уже писал, что DP World создал с группой SMS совместное предприятие, которое займется внедрением на Терминале 4 в порту Джебель-Али инновационной системы хранения контейнеров Boxbay – улучшенной и дополненной, а, главное, «умной» версии разработанной SMS системы High Bay Storage (HBS).

    Теперь компания показала, как это все будет работать.

    Система представляет собой стойку из 11 «этажей», в которую каждый контейнер помещается в отдельную ячейку.

    Показать ее не на экране, а уже в реале DP World рассчитывает во время Dubai Expo 2020, которая будет проходить с 20 октября 220 по 10 апреля 2021 года.

    Видео: DP World 


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