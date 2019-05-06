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Грузооборот российского транспорта
06.05.2019

Грузооборот российского транспорта

    • По итогам первого квартала 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили более 1,74 млрд тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок снизился на 1,8%.

    По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за отчетный период составил порядка 1,09 млрд тонн, что на 2,4% меньше, чем было перевезено за январь-март 2018 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 3 месяцами прошлого года выросли на 0,2% до 319 млн тонн. Также выросли перевозки морским транспортом – на 4,3% до 4,8 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 306,3 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,7%.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-март 2019 года снизился – на 3% до 6,4 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом, напротив, увеличились – на 4,2% и составил 0,25 млн тонн.

    В марте в сравнении с февралем текущего года по всем видам транспорта отмечена положительная динамика.


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