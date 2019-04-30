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WWO открыл Ро-Ро Академию
30.04.2019

WWO открыл Ро-Ро Академию

    • Wallenius запустил цикл семинаров Ro-Ro Academy. Они посвящены специфике морских перевозок генеральных и проектных грузов на судах типа ро-ро и адресованы участникам рынка в разных странах.

    «Проект фокусируется именно на грузах сегмента breakbulk, который не всегда ассоциируется с темой ро-ро, – отметил в своем вступительном слове генеральный директор российского представительства Wallenius Wilhelmsen Ocean Дмитрий Востриков. – Первый семинар по этой теме состоялся в октябре прошлого года в Милане, затем они прошли в Сингапуре, Хельсинки и Барселоне».

    В апреле подобное мероприятие состоялось в Петербурге. Спикеры поделились актуальной информацией об основных принципах, преимуществах и особенностях перевозок грузов breakbulk на судах ро-ро, а также рассказали о возможностях ро-ро линий для перевозок негабаритных и проектных грузов.

    «Количество груза, который может взять весь мировой флот, составляет около 4 млн так называемых car equivalent, – привел данные об общем состоянии рынка руководитель петербургского филиала Wallenius Wilhelmsen Ocean Евгений Ломакин. – Общее количество судов составляет около 750 единиц. Средняя вместимость судна – 5,5 тыс. car equivalent. Средний возраст судна – 11-12 лет. В состоянии заказа находится 6% от текущего флота».

    Д.Востриков рассказал о возможностях океанских ро-ро cудов при доставке негабаритных грузов в в Россию. «Мы несколько раз реализовали схему доставки негабаритных грузов из Азии, США в Россию с грузами, превышающими вес 110 тонн. Океанский паром может доставить груз до 300 тонн и даже больше до Бремерхафена. Из Бремерхафена до Санкт-Петербурга экспедиторы могут организовать доставку другим судном, используя даже судно типа «река-море», куда груз должен идти вглубь России». Он привел пример доставки груза из Австралии: «Груз из Австралии мы доставили до Пирея. Далее экспедитор организовал доставку до Ульяновска с использованием судна через Ростов-на-Дону и дальше по реке. Это были полностью разобранные карьерные самосвалы».

    Менеджер по проектным грузам WWO Фредерик Хедин рассказал участникам семинара об оборудовании для перевозки грузов breakbulk, специфике морской ро-ро транспортировки, о способах и оборудовании для крепления грузов. В презентации были использованы примеры перевозок реальных грузов, которые наглядно продемонстрировали уникальные технические возможности для безопасной морской транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

    О новых требованиях IMO к судовому топливу рассказал Мариус Ордеруд, представитель головного офиса WWO Oslo. «Судоходные линии должны соответствовать новому регламенту по судовому топливу и выбросам. Осталось всего несколько месяцев до его вступления, чтобы привести в соответствие этим требованиям суда». Как отметил М.Ордеруд, Wallenius Wilhelmsen Ocean уже ведет такую работу. «В 2014 году мы установили первые скрубберы на нашем ро-ро судне. С 1 января 2020 года планируем установить их еще на 20 судах, – рассказал он. – А вот сжиженный природный газ – это не очень хорошая опция на океанском судне ро-ро».

    После презентационной части семинара участники посетили с экскурсией терминал АО «Петролеспорт», где было наглядно продемонстрировано ро-ро оборудование для breakbulk грузов.

    По окончании семинара всем участникам были вручены дипломы.


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