Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
СПГ-терминал в Мурманской области
30.04.2019

СПГ-терминал в Мурманской области

    • Утверждён план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области». Соответствующее распоряжение от 26 апреля 2019 года №834-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

    Инвестиционный проект включает строительство двух плавучих хранилищ газа, вспомогательного причала и необходимой береговой инфраструктуры. Предварительная оценка стоимости реализации инвестиционного проекта – 70,094 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2023 год.

    Согласно сопроводительной справке, подготовленной Минтрансом, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (утверждён распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года №2101-р) предусматривает увеличение к 2024 году объёма перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80 млн тонн. В случае реализации всех проектов по перевалке сжиженного природного газа в российских морских портах, расположенных в акватории СМП, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объёме 41,4 млн тонн.

    ПАО «Новатэк» реализует взаимоувязанные проекты, связанные с транспортировкой СПГ с арктических месторождений: строительство терминала «Утренний» в морском порту Сабетта, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, строительство объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, строительство морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области и на полуострове Камчатка. Комплексный план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае» утверждён распоряжением правительства от 14 марта 2019 года №436-р.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    834-r.pdf


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2019
    Крупнейшая в мире FSRU в работе – видео
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) опубликовал видео операции одной из крупнейшей в мире плавучей установки по хранению и регазификации […]
    MOLВидеоСПГ
    0
    10.04.2019
    Четвертая линия «Ямал СПГ»
    Будет запущена в конце этого года
    LNGАрктикаНОВАТЭКСПГ
    0
    12.04.2019
    О недобросовестной конкуренции на Севморпути
    «Которая является чистой воды политикой»
    АрктикаКонкуренцияНАТОПроект
    0
    22.01.2019
    Рыбный порт восстанавливает специализацию
    Владивостокский морской рыбный порт досрочно прекратил перевалку угля на причале № 50 и продолжает наращивать инфраструктуру для перевалки […]
    Владивостокский морской рыбный портДальний ВостокИнвестицииИнфраструктура
    0
    27.03.2019
    Доходы от экспорта СПГ существенно выросли
    На рынке нефти наблюдается позитивная динамика. Еще после падения цен на нефть в конце прошлой недели на фоне […]
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    11.04.2019
    Лес из Архангельска по Севморпути в Азию
    Архангельская область определяет свое место как один из базовых портов Северного морского пути. Об этом заявил губернатор Архангельской […]
    Азия АрктикаАрхангельскКонтейнерные перевозки
    0
    29.01.2019
    Первая СПГ-бункеровка контейнеровоза Containerships
    Новый контейнеровоз Containerships осуществил первую бункеровку сжиженным природным газом в порту Роттердам, сообщили SeaNews в CMA CGM. Первая […]
    CMA CGMContainershipsБункеровкаКонтейнеровозы
    0
    30.04.2019
    60% судов на СПГ к 2025 году
    К 2025 году шесть из десяти судов будут работать на сжиженном природном газе, сообщает корейский Pulse со ссылкой […]
    ГазовозСПГЮжная Корея
    0
    01.04.2019
    Инвесторы из Приморска идут на Камчатку
    И выбирают площадку под контейнерный терминал
    ИнвестицииКамчаткаКонтейнерный терминалЛенинградская область
    0
    04.04.2019
    Китай инвестирует в дальневосточные СПГ-проекты
    Китайская компания Guangdong Jovo Energy Group Corporation и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО […]
    Дальний ВостокИнвестицииИностранные инвестицииКитай
    0
    20.03.2019
    Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    Утвержден инвестиционный проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». Соответствующее распоряжение от 14 марта 2019 […]
    ИнвестпроектКамчаткакомплексПравительство
    0
    10.04.2019
    Россия увеличит долю на рынке СПГ
    «Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид […]
    АрктикаНОВАТЭКРоссияРынок
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.04.2019 Навал – в контейнер КОТТА
    30.04.2019 Контейнерные порты Норвегии
    29.04.2019 Контейнероборот китайских портов
    29.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2019
    29.04.2019 Шифоньер в контейнере
    26.04.2019 NYK меняет рулевого
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД