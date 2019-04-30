СПГ-терминал в Мурманской области

Утверждён план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области». Соответствующее распоряжение от 26 апреля 2019 года №834-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.

Инвестиционный проект включает строительство двух плавучих хранилищ газа, вспомогательного причала и необходимой береговой инфраструктуры. Предварительная оценка стоимости реализации инвестиционного проекта – 70,094 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2023 год.

Согласно сопроводительной справке, подготовленной Минтрансом, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (утверждён распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года №2101-р) предусматривает увеличение к 2024 году объёма перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80 млн тонн. В случае реализации всех проектов по перевалке сжиженного природного газа в российских морских портах, расположенных в акватории СМП, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объёме 41,4 млн тонн.

ПАО «Новатэк» реализует взаимоувязанные проекты, связанные с транспортировкой СПГ с арктических месторождений: строительство терминала «Утренний» в морском порту Сабетта, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, строительство объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, строительство морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области и на полуострове Камчатка. Комплексный план реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае» утверждён распоряжением правительства от 14 марта 2019 года №436-р.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

834-r.pdf