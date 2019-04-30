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Спецтара для автокомплектующих
30.04.2019

Спецтара для автокомплектующих

    • Lorus SCM совместно с Ульяновским автомобильным заводом запустили проект по переходу на экологичную тару для хранения и перевозки запчастей. Инициатива, рассказали SeaNews в компании, принадлежала Lorus.

    С марта этого года запчасти и комплектующие перевозятся в оборотной таре из современных полимерных материалов – так называемых полибоксах. На первом этапе они будут использоваться при транспортировке запчастей с Ульяновского автозавода до склада в поселке Томилино Московской области. В ближайшие месяцы полимерная тара должна полностью заменить традиционную упаковку и будет использоваться при отгрузке запчастей в дилерскую сеть.

    Новая упаковка, по информации Lorus, обеспечивает сохранность груза как в помещении, так и на открытой площадке – полибоксы защищают его от нестабильных погодных условий и внешних факторов. Вес полибокса на треть меньше традиционных деревянных ящиков, его вместимость превышает объем обычной упаковки в два раза, а допустимый груз – 750 кг – в три раза. Новая упаковка служит 3-5 лет и может использоваться многократно, что сократит расходы на утилизацию деревянных ящиков на 10%. Спецтара для автокомплектующих

    Внедрение полимерной тары, считают в компании, ускорит процесс обработки заказов на складе, снизит использование древесины и сократит материальные и временные издержки. Полибоксы можно штабелировать блоками по четыре штуки на складе и по три – в движении, что оптимизирует площадь при хранении и перевозке. А возможность штрихкодирования бокса позволит оперативно отслеживать перемещение груза.

    «На данный момент полимерная тара – лучший вариант хранения и перевозки товара для автопроизводителей, однако мы рассчитываем, что подобную технологию внедрят и другие компании, ведущие передовую политику обработки и поставки грузов», – утверждает руководитель проекта Lorus SCM Андрей Птицын.

    Как рассказали SeaNews в компании, на данный момент Lorus возит в таре нового образца только запчасти УАЗа, продукция других производителей пока упаковывается для транспортировки обычным способом, но в компании планируют распространять практику перевозки в полибоксах для других заказчиков.

    УАЗа, отмечают в Lorus SCM, имеет наиболее широкий опыт использования полибоксов для отгрузки своей продукции. В небольших объемах пробовали возить свои грузы в новой таре Ford, Volkswagen, Nissan, Renault (в основном только для доставки на конвейер).

    На вопрос, насколько полибоксы дороже традиционной тары, в Lorus ответили: «Если сравнивать стоимость закупки тарной единицы – то примерно в 2-3 раза. Если аренду – то цена соизмерима со стоимостью закупки деревянной тары. Однако корректней сравнивать стоимость владения (в рублях за единицу времени) – тогда картина противоположная».


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