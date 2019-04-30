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«Севморпуть» без конца
30.04.2019

«Севморпуть» без конца

    • «Росатом» опубликовал новый ролик о рейсе атомного контейнеровоза «Севморпуть» в марте-апреле этого года из Архангельска на Гыданский полуостров с грузом для проекта «Арктик СПГ-2».

    И хотя подобный сюжет SeaNews уже публиковал, смотреть на это можно бесконечно – все компоненты для этого присутствуют: огонь, вода, люди работают. Главное, люди работают.

    По информации «Росатома», видео представляет собой материал для будущего фильма о развитии Северного морского пути на период до 2024 года.

    Видео: Росатом


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