«Севморпуть» без конца

«Росатом» опубликовал новый ролик о рейсе атомного контейнеровоза «Севморпуть» в марте-апреле этого года из Архангельска на Гыданский полуостров с грузом для проекта «Арктик СПГ-2».

И хотя подобный сюжет SeaNews уже публиковал, смотреть на это можно бесконечно – все компоненты для этого присутствуют: огонь, вода, люди работают. Главное, люди работают.

По информации «Росатома», видео представляет собой материал для будущего фильма о развитии Северного морского пути на период до 2024 года.

Видео: Росатом