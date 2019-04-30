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Продуктовый импорт
30.04.2019

Продуктовый импорт

    • По итогам января-февраля 2019 года ввоз мяса и рыбы на территорию России снизился, молочной продукции – вырос.

    Так, по данным Федеральной таможенной службы, за первые два месяца в Россию было завезено 60,5 тыс. тонн мяса свежего и мороженого, что на 0,7% меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Рыбы импортировали на 20,7% меньше, чем годом ранее, ее объем составил 68 тыс. тонн. В то же время свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период было ввезено на 7,4% больше, чем за январь-февраль прошлого года – 30,4 тыс. тонн

    Выросли поставки изделий и консервов из мяса – на 4,8%, однако объем их небольшой — 2,2 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам января-февраля 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 42,9%, составив 31 тыс. тонн. Существенно вырос импорт сыра и творога – в 2 раза до 61,9 тыс. тонн, поставки сливочного масла также увеличились – в 2 раза до 18,1 тыс. тонн.

    Импорт пальмового масла за 2 месяца 2019 года вырос на 13,8% (до 193,2 тыс. тонн), растительного масла, напротив, снизился – на 86,4% (до 0,6 тыс. тонн).

    Импорт фруктов в Россию за отчетный период увеличился. Поставки цитрусовых в январе-феврале составили 454,3 тыс. тонн (+17,4%), бананов – 277,4 тыс. тонн (+1,6%), яблок – 201,7 тыс. тонн (+16,1%).

    По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца упали на 20%, составив 0,8 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, вырос – на 3,6%  до 49,3 тыс. тонн.

    Отметим, что в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года ввоз практически всех исследуемых продуктов питания на территорию РФ вырос. Снижение наблюдается по поставкам рыбы (-23,2% до 35,7 тыс. тонн), сахара-сырца (-42,9% до 0,4 тыс. тонн) и масла растительного (-94,3% до 0,2 тыс. тонн). 

    По сравнению с январем 2019 года снизился объем импорта цитрусовых – на 16,5% (до 206,7 тыс. тонн), белого сахара – на 12,5% (до 23 тыс. тонн), сыра и творога – на 1,6% (до 17,9 тыс. тонн), молока и сгущенных сливок – на 17,6% (до 13,1 тыс. тонн), масла сливочного – на 6,6% (до 8,5 тыс. тонн) и масла растительного – на 60%.

    По итогам 2 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 5,8% (до 32,6 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 8,8% (до 22,9 тыс. тонн).

    В феврале кофе было ввезено 16,4 тыс. тонн – на 10,1% больше аналогичного показателя прошлого года и на 1,9% больше уровня предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 13,2 тыс. тонн – на 3,1% больше, чем в феврале прошлого года и на 36,1% больше, чем в январе этого года.


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