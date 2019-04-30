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Новый контейнеровоз Hamburg Süd
30.04.2019

Новый контейнеровоз Hamburg Süd

    • В мексиканском порту Веракрус прошла церемония имянаречения контейнеровоза Hamburg Süd. Судно получило название «Polar Mexico».

    Новострой входит в серию из четырех однотипных судов класса Polar, которые построенных для Hamburg Süd на китайской верфи Jiangsu New Yangzi Shipbuilding. Длина контейнеровоза составляет 230 м, ширина – 37,3 м, вместимость – 3,8 тыс. TEU. Судно оборудовано 1 тыс. рефрозеток.

    «Мы гордимся тем, что церемония имянаречения нашего контейнеровоза совпала с 500-летием города и порта Веракрус, – отметил CEO Hamburg Süd Арнт Весперман. – Как глобальный перевозчик мы работаем на мексиканском рынке, предлагая спектр сервисов, соединяющих все вонтиненты».

    Hamburg Süd, отмечают в компании, присутствует на мексиканском рынке порядка 50 лет. Одним из самых важных для Hamburg Süd является сервис Северная Европа – Мексика/Карибский бассейн (EMCS). Он связывает мексиканские порты Альтамира, Веракрус, Прогресо и порты Карибского бассейна с портами Ирландии и Великобритании, а также Антверпеном и Бремерхафеном. На этом сервисе и будет задействован «Polar Mexico». Кроме того, другие сервисы Hamburg Süd предлагают судозаходы в мексиканские порты Мансалиньо и Ласаро-Карденас.

    Отмечается, что церемония прошла на новом терминале ICAVE, который начнет свою работу в ближайшее время.


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