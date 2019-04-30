Навал – в контейнер КОТТА

19 апреля 2019 года на ММПК «Бронка» состоялась демонстрация спредера КОТТА. В ней приняли участие представители экспортеров удобрений – «ФосАгро», «УралКалий», «Балтийский Балкерный Терминал», «ЕвроХим», а также экспортера чугуна – НЛМК.

Как утверждают в компании-разработчике «КОТТА контейнер», вместе с контейнером КОТТА спредер представляет собой готовую к применению технологию для перевозки, накопления в порту и перевалки на суда навалочных грузов в контейнерах с нижней выгрузкой.

По словам исполнительного директора «КОТТА контейнер» Ольги Чередниковой, технология позволяет за короткий срок создать на базе контейнерного терминала высокопроизводительный терминал для работы с такими навалочными и насыпными грузами как удобрения, соли калия, чугун, зерновые и другие. «Интерес грузовладельцев к преимуществам новой технологии вызван ростом производства и экспорта навалочных грузов и увеличивающимся дефицитом мощностей перевалки специализированных терминалов», – отметила она.

В мае этого года планируется пробная перевозка в контейнерах КОТТА солей калия. Контейнеры для этого вида груза сертифицированы Российским морским регистром судоходства и могут использоваться на сети РЖД. В июне будет готов к опробованию контейнер для чугуна.

Сроки выхода из тестового режима на регулярную эксплуатацию технологии в компании рассчитывают определить в ближайшее время.

Производство разработанных «КОТТА контейнер» специализированных контейнеров и спредеров к ним ведется в кооперации с компаниями «СевЗапКанат», «Промэкс», «Балтийский контейнер», VM Hydro, ОЗТМ. В настоящее время ведутся переговоры о серийном выпуске контейнеров.