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Навал – в контейнер КОТТА
30.04.2019

Навал – в контейнер КОТТА

    • Навал – в контейнер КОТТА19 апреля 2019 года на ММПК «Бронка» состоялась демонстрация спредера КОТТА. В ней приняли участие представители экспортеров удобрений – «ФосАгро», «УралКалий», «Балтийский Балкерный Терминал», «ЕвроХим», а также экспортера чугуна – НЛМК.

    Как утверждают в компании-разработчике «КОТТА контейнер», вместе с контейнером КОТТА спредер представляет собой готовую к применению технологию для перевозки, накопления в порту и перевалки на суда навалочных грузов в контейнерах с нижней выгрузкой.

    Навал – в контейнер КОТТАПо словам исполнительного директора «КОТТА контейнер» Ольги Чередниковой, технология позволяет за короткий срок создать на базе контейнерного терминала высокопроизводительный терминал для работы с такими навалочными и насыпными грузами как удобрения, соли калия, чугун, зерновые и другие. «Интерес грузовладельцев к преимуществам новой технологии вызван ростом производства и экспорта навалочных грузов и увеличивающимся дефицитом мощностей перевалки специализированных терминалов», – отметила она.

    В мае этого года планируется пробная перевозка в контейнерах КОТТА солей калия. Контейнеры для этого вида груза сертифицированы Российским морским регистром судоходства и могут использоваться на сети РЖД. В июне будет готов к опробованию контейнер для чугуна.

    Сроки выхода из тестового режима на регулярную эксплуатацию технологии в компании рассчитывают определить в ближайшее время.

    Производство разработанных «КОТТА контейнер» специализированных контейнеров и спредеров к ним ведется в кооперации с компаниями «СевЗапКанат», «Промэкс», «Балтийский контейнер», VM Hydro, ОЗТМ. В настоящее время ведутся переговоры о серийном выпуске контейнеров.


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