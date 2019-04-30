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DFDS инвестирует в стартап
30.04.2019

DFDS инвестирует в стартап

    • DFDS и стартап MASH Energy планируют использовать биотопливо, произведенное из сельскохозяйственных отходов, в качестве судового. Инвестиции DFDS в проект составят 10 млн датских крон, войдя в капитал компании, его доля в MASH Energy составит 24%.
    По информации DFDS, MASH Energy разработал эффективную и недорогую технологию производства биотоплива из сельскохозяйственных отходов, в частности, из остатков переработанных орехов. Технология была разработана в 2015 году и, при поддержке ООН, уже используется на нескольких заводах в Танзании.
    «Биотопливо нейтрально с точки зрения выбросов CO2, – сказал CEO MASH Energy Якоб Андересен. – И мы рады, что получим возможность совместно с DFDS протестировать биотопливо в судоходной отрасли».


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