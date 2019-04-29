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«Зеленые» ro-ro для Finnlines
29.04.2019

«Зеленые» ro-ro для Finnlines

    • Датское конструкторское бюро Knud E. Hansen подписало контракт с китайской верфью Nanjing Jinling Shipyard по трем ro-ro судам для Finnlines.

    Новострои базируются на том же проекте корпуса, что и пятое поколение судов Grimaldi Green, но будут кастомизированы с учетом потребности Finnlines в транспортировке тяжеловесных грузов и эксплуатации в холодных климатических условиях. Доработка проекта осуществлялась в тесном сотрудничестве между Knud E. Hansen и Finnlines.

    Суда будут иметь самый высокий ледовый класс 1A Super по финско-шведской классификации. Длина каждого из них составит 238 м, ширина – 34 м, общая палубная площадь – 5 тыс.кв.м, вместимость – 5,8 тыс. линейных м.

    Сдача в эксплуатацию планируется начиная с 2021 года.

    Суда будут оборудованы литиевыми батареями, что позволит использовать электроэнергию в порту и свести  к нулю выбросы во время стоянки. Аккумуляторы будут заряжаться во время перехода. Также на судах будет установлена инновационная воздушная система смазки, снижающая сопротивление воды.


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