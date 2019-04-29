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Шифоньер в контейнере
29.04.2019

Шифоньер в контейнере

    • Индийское подразделение внутренних перевозок в составе APM Terminals модернизировало стандартные сухие контейнеры для транспортировки продукции швейной промышленности.

    Традиционно, предметы одежды для перевозки в контейнерах сначала упаковываются в картонные коробки, которые затем затариваются в контейнер. При таком способе возникает большой объем работ после распаковки – одежда элементарно мнется, чтобы привести ее в товарный вид, ее приходится пылесосить и заново отпаривать.

    В APM Terminals Inland Services разработали систему вешалок на колесиках, на которые вешается одежда на плечиках, упакованная в полиэтиленовую пленку. До затарки в контейнер вешалки с одеждой хранятся в специальных помещениях, защищенных от пыли и влажности, со специальной обивкой стен и с ограниченным доступом, сотрудники туда допускаются только в специальной обуви.

    Перевозка осуществляется в контейнерах, оборудованных системой вешалок. Перед оправкой контейнеры проверяют на предмет отсутствия перегрузки и надежности, чтобы, например, в ходе транспортировке вещи не падали с вешалок на пол.

    Одежда, перевозимая таким образом, утверждают в APMT, не мнется и не пылится, ее сразу же после доставки в магазин можно выставлять в торговом зале. Особенно удобна такая система для доставки длинных платьев, пальто, жакетов и пиджаков, вечерних платьев, детской одежды.

    В один 20-футовый контейнер влезает около 5 тыс. женских пальто.


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