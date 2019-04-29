О транзите санкционных товаров через Россию

Пойдет ли через Россию транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с применением электронных пломб – такой вопрос мы задали первому заместителю руководителя Федеральной таможенной службы Руслану Давыдову на полях конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации, которая прошла в Петербурге.

«Федеральная таможенная служба России хотела бы видеть более тесное взаимодействие со стороны Европейского Союза в этом отношении, – ответил Р.Давыдов. – Всемирная таможенная организация старается работать в духе консенсуса, взаимопонимания. Мы не политическая организация. Мы не рассматриваем никаких политических вопросов. Мы технологи и занимаемся своим таможенным делом».

Как отметил Р.Давыдов, пилотный проект по транзиту через Россию санкционных товаров с применением электронных пломб недавно провели Беларусь и Казахстан. «Мы сделаем доклад по результатам, пока в информационном плане, – сказал он. – Мы, честно говоря, хотели бы видеть более тесное взаимодействие со стороны Евросоюза в плане сопряжения транзитных систем.