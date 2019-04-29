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Maersk Education 2.0
29.04.2019

Maersk Education 2.0 в Макаровке

    • Maersk и ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова запустили совместную программу образования в области международной логистики и транспорта. 

    Соглашение о сотрудничестве в сфере образования кадров для морской отрасли подписали 26 апреля руководитель Maersk в регионе Восточная Европа Жолт Катона и ректор ГУМРФ Сергей Барышников.

    По информации ГУМРФ, в церемонии принимали участие посол Королевства Дании в РФ Карстен Сендергард, заместитель начальника Административного управления Росморречфлота Александр Назаров и заместитель директора Агентства Внешнего транспорта при Правительстве Санкт-Петербурга Дмитрий Куклин.

    Презентацию международной образовательной программы «Maersk Education 2.0» провели начальник отдела продаж ООО «Маэрск» Александр Бобраков и старший специалист отдела по работе с персоналом Анна Глазунова.  студентам Института международного транспортного менеджмента и Института водного транспорта.

    Потенциальные участники программы – а на мероприятии присутствовали студенты второго и третьего курсов Института международного транспортного менеджмента и Института водного транспорта – смогли узнать об особенностях и преимуществах «Maersk Education 2.0», этапах реализации программы, ее целях и задачах.

    Как рассказали SeaNews в Maersk, программа рассчитана на два года и будет состоять из 20 учебных модулей.  Студенты будут изучать передовые технологии международных перевозок и пройдут производственную практику в российском офисе компании.

    Лекции по программе и дальнейшая оценка знаний будут проводиться российскими и иностранными специалистами компании на английском языке. Выпускники программы получат возможность трудоустройства, как в Maersk, так и в других ведущих компаниях российской транспортной отрасли.


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