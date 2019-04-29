Maersk Education 2.0 в Макаровке

Maersk и ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова запустили совместную программу образования в области международной логистики и транспорта.

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования кадров для морской отрасли подписали 26 апреля руководитель Maersk в регионе Восточная Европа Жолт Катона и ректор ГУМРФ Сергей Барышников.

По информации ГУМРФ, в церемонии принимали участие посол Королевства Дании в РФ Карстен Сендергард, заместитель начальника Административного управления Росморречфлота Александр Назаров и заместитель директора Агентства Внешнего транспорта при Правительстве Санкт-Петербурга Дмитрий Куклин.

Презентацию международной образовательной программы «Maersk Education 2.0» провели начальник отдела продаж ООО «Маэрск» Александр Бобраков и старший специалист отдела по работе с персоналом Анна Глазунова. студентам Института международного транспортного менеджмента и Института водного транспорта.

Потенциальные участники программы – а на мероприятии присутствовали студенты второго и третьего курсов Института международного транспортного менеджмента и Института водного транспорта – смогли узнать об особенностях и преимуществах «Maersk Education 2.0», этапах реализации программы, ее целях и задачах.

Как рассказали SeaNews в Maersk, программа рассчитана на два года и будет состоять из 20 учебных модулей. Студенты будут изучать передовые технологии международных перевозок и пройдут производственную практику в российском офисе компании.

Лекции по программе и дальнейшая оценка знаний будут проводиться российскими и иностранными специалистами компании на английском языке. Выпускники программы получат возможность трудоустройства, как в Maersk, так и в других ведущих компаниях российской транспортной отрасли.