Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе-феврале 2019 года, по данным ФТС России, составил 13,4 млн пар, что на 1,5% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви снизился на 4,9% до 315,8 млн долларов. В феврале этого года в Россию было ввезено 7,6 млн пар кожаной обуви – на 2,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года и на 31% выше уровня предыдущего месяца.

Импорт одежды за январь-февраль 2019 года снизился — ее ввезли на сумму 1,09 млрд долларов, на 1,8% меньше, чем годом ранее. По итогам отчетного февраля импорт одежды в денежном выражении снизился к уровню февраля прошлого года на 3,7%, но увеличился относительно показателя предыдущего месяца на 7,7% – до 568,3 млн долларов.

Хлопчатобумажных тканей за 2 месяца этого года было импортировано 48,2 млн кв. метров — на 10,5% меньше, чем в январе-феврале 2018 года. При этом в стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 3,4%, составив 27,2 млн долларов.

В феврале импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года снизился на 25,8% (+2,7% к январю 2019 года), составив 24,1 млн кв. метров. В стоимостном выражении импорт тканей в феврале составил 14 млн долларов, что на 2,1% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию увеличилась на 7,7%.

Объем российского экспорта х/б тканей увеличился по сравнению с прошлогодним уровнем на 2,9% — до 13,6 млн кв. метров. В то же время доходы от экспорта тканей снизились на 5,1% и составили 7,4 млн долларов. По итогам февраля из России х/б тканей было вывезено 7,9 млн кв. метров (+1,8% к февралю 2018 года и +52,2% к январю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт х/б тканей составил в феврале 4,3 млн долларов (-4,4% к февралю 2018 года и +53,6% к январю 2019).