Сингапур строит мегатерминал

Морская администрация порта Сингапур поделилась видеороликом установки последнего (крайнего, если вы суеверны), 221-го кессона в рамках строительства первой очереди терминала Tuas.

Реализация проекта началась в 2015 году, на сегодня по первой очереди выполнено две трети всего объема работ, ее запуск намечен в 2021 году. Пропускная способность первой очереди, включающей 21 глубоководный причал, составит 20 млн TEU в год.

Всего проект включает четыре очереди суммарной пропускной способностью 65 млн TEU в год, завершение четвертой очереди предполагается в 2040 году.

Проект включает создание намывных территорий общей площадью 294 га. Контракт на дноуглубление и намыв заключен с Dredging International Asia Pacific Pte Ltd (DIAP) – подразделением бельгийской DEME Group в Азии.

Возвращаясь к кессонам (они, кстати, заполняются вынутым при дноуглублении грунтом) – по словам CEO DEME Group Алена Бернарда, эта технология более эффективна для формирования причальной стенки, чем забивка свай, – и более безопасна для самих строителей.

Высота одной конструкции составляет 28 метров – примерно как 10-этажное здание, это одни из самых больших в мире кессонов. А изготавливали их прямо на месте.

Видео: Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)