Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сингапур строит мегатерминал
26.04.2019

Сингапур строит мегатерминал

    • Морская администрация порта Сингапур поделилась видеороликом установки последнего (крайнего, если вы суеверны), 221-го кессона в рамках строительства первой очереди терминала Tuas.

    Реализация проекта началась в 2015 году, на сегодня по первой очереди выполнено две трети всего объема работ, ее запуск намечен в 2021 году. Пропускная способность первой очереди, включающей 21 глубоководный причал, составит 20 млн TEU в год.

    Всего проект включает четыре очереди суммарной пропускной способностью 65 млн TEU в год, завершение четвертой очереди предполагается в 2040 году.

    Проект включает создание намывных территорий общей площадью 294 га. Контракт на дноуглубление и намыв заключен с Dredging International Asia Pacific Pte Ltd (DIAP) – подразделением бельгийской DEME Group в Азии.

    Возвращаясь к кессонам (они, кстати, заполняются вынутым при дноуглублении грунтом) – по словам CEO DEME Group Алена Бернарда, эта технология более эффективна для формирования причальной стенки, чем забивка свай, – и более безопасна для самих строителей.

    Высота одной конструкции составляет 28 метров – примерно как 10-этажное здание, это одни из самых больших в мире кессонов. А изготавливали их прямо на месте.

    Видео: Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2019
    Контейнеры сдуло с причала
    Сильным ветром в порту Антверпен разметало штабель контейнеров, а один 40-футовик даже сдуло с причала в воду. Инцидент […]
    АнтверпенВидеоПортыШторм
    1
    31.01.2019
    81 миллион TEU PSA
    Терминальные активы в составе PSA International Pte Ltd (PSA) обработали по итогам 2018 года 81 млн TEU – […]
    PSAКонтейнерные перевозкиСингапур
    0
    18.01.2019
    Корсаковский порт
    Просто красивое видео
    ВидеоКорсаковПорт
    0
    28.01.2019
    «Роснефти» передадут терминал в Ливане
    В операционное управление сроком на 20 лет
    НефтьРоснефтьТерминал
    0
    03.04.2019
    Global Ports продал нефтяной бизнес
    Вместе с ним из VEOS вышел Vopak
    Global PortsM&ARoyal Vopak Слияния и поглощения
    0
    05.04.2019
    Ро-ро понтоны для российского судовладельца
    Построены в Китае, идут в Финляндию, будут работать из Европы на Каспий
    HeavyliftMorwennaВидеоНегабарит
    0
    15.03.2019
    Арктика за бортом
    Видео с борта контейнеровоза, выполняющего рейсы в Арктике. Снято в феврале-марте этого года. Видео: Алексей Быстров
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    14.02.2019
    Самый большой контейнеровоз в Гдыне – видео
    12 февраля в Гдыню совершил судозаход самый большой контейнеровоз, который когда-либо доводилось принимать порту – «Charlotte Maersk» вместимостью […]
    MaerskВидеоГдыняМегаконтейнеровоз
    0
    13.03.2019
    Новый SSV Maersk
    Maersk Supply Service показал свое новое судно Subsea Supply Vessel (SSV) I-класса, «Maersk Inventor». Проект был разработан совместно […]
    MaerskSubsea Supply VesselВидео
    0
    28.02.2019
    33 богатыря
    Публикуем сборный ролик, в котором скомпилированы 33 видео спуска на воду судов, построенных на нескольких голландских верфях – […]
    ВидеоСпуск на воду
    0
    15.04.2019
    Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2019 года составил 10,4 млн TEU. Это на 7,1% больше аналогичного периода […]
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    12.04.2019
    «Время Арктики»
    «Газпром нефть» опубликовала видео, посвященное своей программе «Время Арктики» по развитию Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений. Конечно, в […]
    АрктикаВидеоГазпром нефтьНефтегаз
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.04.2019 NYK меняет рулевого
    26.04.2019 Безработные контейнеровозы
    25.04.2019 Контейнерооборот Украины
    25.04.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.04.2019 ONE принял новый розовый контейнеровоз
    24.04.2019 На НУТЭП пришли новые краны
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД