Panalpina покупает перевозчика скоропорта

Panalpina сообщила о приобретении двух компаний в Латинской Америке – колумбийской CargoMaster S.A. и ее эквадорской «дочки» Laseair S.A. Соответствующее соглашение было достигнуто 23 апреля.

Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают. Обе приобретенные компании специализируются на экспортных перевозках скоропорта, основным направлением являются США, есть также доставка в Европу и Азию.

CargoMaster, вышедшая на рынок в 1987 году, занимается транспортировкой цветов и фруктов, штат компании насчитывает 134 человека в Колумбии и 32 в дочерней структуре в Эквадоре.

По словам CEO Panalpina Штефана Карлена, эта покупка сделает компанию непревзойденным лидером на рынке перевозки скорпорта в Латинской Америке и Колумбии и усилит ее позиции в Эквадоре.