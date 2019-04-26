О сборных грузах на «ТрансРоссии»

Какой вид транспорта выгоден при доставке сборных грузов из Китая и Турции, как подготовиться к перевозке сборных грузов и на каком этапе ждать проблем – на эти и другие вопросы ответили эксперты проектной сессии "Перевозки сборных грузов различными видами транспорта" на конгрессе «ТрансРоссия». Краткие выдержки из выступлений:

Руководитель департамента мультимодальных перевозок ACEX Алексей Липатов дал практические советы, как подготовиться к перевозке сборных грузов: «При подготовке перевозки никто не задумывается о форс-мажорных ситуациях. Чтобы предусмотреть выходы из них, необходимо больше информации от клиента о грузе, перерасчет грузовых мест при приемке груза на консолидационный склад, проверка внешнего состояния груза, контрольное взвешивание, обязательная проверка маркировки товара».

Генеральный директор FreeLinesCompany Алексей Наджар рассказал о преимуществах разных видов транспорта при перевозке груза из Китая и Турции. «Море – срок доставки только до порта занимает 40 дней в среднем, Шанхай – Санкт-Петербург – 38-40 дней. Железная дорога – 25-30 дней. Проблема железной дороги – несоблюдение сроков. Заявленные сроки практически не соблюдаются. Только порядка 30% грузов приходит в срок. Автомобиль – 95% грузов приходит в заявленный срок. Перевозки сборных грузов из Китая – актуальная сейчас тема. Однако при наличии качественного сервиса перевозка морем и автоперевозка аналогичны по срокам и гибкости маршрута, но при этом морская перевозка дешевле и имеет меньше рисков».

Директор по конгрессно-выставочной деятельности ООО «Траско» Павел Масленников объяснил, в чем разница между сборным грузом и догрузом, и рассказал, почему необходима детальная информация от клиента: «Сборный груз – это процесс доставки грузов двух и более клиентов в одном полуприцепе или вагоне в одном направлении. Есть серьезная разница между сборным грузом и догрузом: поскольку линия ходит по расписанию и не всегда есть возможность в установленные сроки, какие хочет клиент, отправить догруз. Почему транспортные компании просят больше информации о грузе? Зачем транспортникам знать столько про грузы? Ответ прост. Транспортная компания хочет сэкономить вам деньги. Избавиться от ошибок уже на этапе расчета и на этапе заключения договора. Должен быть двусторонний процесс общения между экспедитором и заказчиком, чтобы быстро реагировать на все непредвиденные ситуации».

Коммерческий директор департамента авиа- и сборных грузов Nawinia Александр Галкин рассказал о цифровом решении, которое поможет избежать проблем на «последней миле»: «На первой миле проблемы возникают редко. Обычно они возникают на последней миле, когда груз доставлен в регион и нужно его доставить получателю. Отсюда идет весь негатив и сложные вопросы, которые нужно решать. Это типовые проблемы – водитель ждет у ворот, груз не забирают, деньги капают. Мы доставили груз клиенту, выставили счет, хотели бы свои заработанные деньги получить. Отправляем документы клиенту, видим – не хватает подписи или печати. Документы возвращаем, начинаем процесс заново. Причём процесс корректировки документов может быть дольше, чем сама доставка. Выход – мобильное приложение. Оно позволит прийти к максимальной прозрачности, где есть информация о грузе, статусе заказа на всех этапах доставки».

Ответственный за направление сборных контейнерных отправок «РЖД Логистики» Михаил Донченко остановился на языковых проблемах при фофрмлении доставки сборных грузов из стран Юго-Восточной Азии и планах компании по запуску сервисов: «Сам рынок сборных контейнерных отправок в настоящее время развивается активно. Не только по объёмам, но и в плане разработки новых схем доставки и новых маршрутов. Не только «сборка» из Китая сейчас популярна: возрастает потребность клиентов в доставке сборных грузов из Юго-Восточной Азии. С какими проблемами могут столкнуться клиенты, чьи грузы пойдут транзитом через Китай? Это языковой барьер: зачастую таможенный представитель предоставляет документы на английском, а нужно на китайском. В ближайшее время «РЖД Логистика» планирует запустить сервис по доставке сборных грузов из Вьетнама. Преимущество – консолидация с грузами из Китая, срок доставки значительно ниже в сравнении с морем. Еще перспективные направления – отправка грузов из Индии и Пакистана. Но перевозки из этих стран через Китай невыгодны. Выгоднее использовать транспортный коридор «Север – Юг», оператором которого является ОАО «РЖД Логистика»».

Проектная сессия «Перевозки сборных грузов различными видами транспорта» в рамках транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» организована в сотрудничестве с альянсом ACEX.