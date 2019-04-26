Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
О сборных грузах на «ТрансРоссии»
26.04.2019

О сборных грузах на «ТрансРоссии»

    • О сборных грузах на «ТрансРоссии»

    Какой вид транспорта выгоден при доставке сборных грузов из Китая и Турции, как подготовиться к перевозке сборных грузов и на каком этапе ждать проблем – на эти и другие вопросы ответили эксперты проектной сессии "Перевозки сборных грузов различными видами транспорта" на конгрессе «ТрансРоссия». Краткие выдержки из выступлений:

    Руководитель департамента мультимодальных перевозок ACEX Алексей Липатов дал практические советы, как подготовиться к перевозке сборных грузов: «При подготовке перевозки никто не задумывается о форс-мажорных ситуациях. Чтобы предусмотреть выходы из них, необходимо больше информации от клиента о грузе, перерасчет грузовых мест при приемке груза на консолидационный склад, проверка внешнего состояния груза, контрольное взвешивание, обязательная проверка маркировки товара».

    Генеральный директор FreeLinesCompany Алексей Наджар рассказал о преимуществах разных видов транспорта при перевозке груза из Китая и Турции. «Море – срок доставки только до порта занимает 40 дней в среднем, Шанхай – Санкт-Петербург – 38-40 дней. Железная дорога – 25-30 дней. Проблема железной дороги – несоблюдение сроков. Заявленные сроки практически не соблюдаются. Только порядка 30% грузов приходит в срок. Автомобиль – 95% грузов приходит в заявленный срок. Перевозки сборных грузов из Китая – актуальная сейчас тема. Однако при наличии качественного сервиса перевозка морем и автоперевозка аналогичны по срокам и гибкости маршрута, но при этом морская перевозка дешевле и имеет меньше рисков».

    О сборных грузах на «ТрансРоссии»Директор по конгрессно-выставочной деятельности ООО «Траско» Павел Масленников объяснил, в чем разница между сборным грузом и догрузом, и рассказал, почему необходима детальная информация от клиента: «Сборный груз – это процесс доставки грузов двух и более клиентов в одном полуприцепе или вагоне в одном направлении. Есть серьезная разница между сборным грузом и догрузом: поскольку линия ходит по расписанию и не всегда есть возможность в установленные сроки, какие хочет клиент, отправить догруз. Почему транспортные компании просят больше информации о грузе? Зачем транспортникам знать столько про грузы? Ответ прост. Транспортная компания хочет сэкономить вам деньги. Избавиться от ошибок уже на этапе расчета и на этапе заключения договора. Должен быть двусторонний процесс общения между экспедитором и заказчиком, чтобы быстро реагировать на все непредвиденные ситуации».

    Коммерческий директор департамента авиа- и сборных грузов Nawinia Александр Галкин рассказал о цифровом решении, которое поможет избежать проблем на «последней миле»: «На первой миле проблемы возникают редко. Обычно они возникают на последней миле, когда груз доставлен в регион и нужно его доставить получателю. Отсюда идет весь негатив и сложные вопросы, которые нужно решать. Это типовые проблемы – водитель ждет у ворот, груз не забирают, деньги капают. Мы доставили груз клиенту, выставили счет, хотели бы свои заработанные деньги получить. Отправляем документы клиенту, видим – не хватает подписи или печати. Документы возвращаем, начинаем процесс заново. Причём процесс корректировки документов может быть дольше, чем сама доставка. Выход – мобильное приложение. Оно позволит прийти к максимальной прозрачности, где есть информация о грузе, статусе заказа на всех этапах доставки».

    Ответственный за направление сборных контейнерных отправок «РЖД Логистики» Михаил Донченко остановился на языковых проблемах  при фофрмлении доставки сборных грузов из стран Юго-Восточной Азии и планах компании по запуску сервисов: «Сам рынок сборных контейнерных отправок в настоящее время развивается активно. Не только по объёмам, но и в плане разработки новых схем доставки и новых маршрутов. Не только «сборка» из Китая сейчас популярна: возрастает потребность клиентов в доставке сборных грузов из Юго-Восточной Азии. С какими проблемами могут столкнуться клиенты, чьи грузы пойдут транзитом через Китай? Это языковой барьер: зачастую таможенный представитель предоставляет документы на английском, а нужно на китайском. В ближайшее время «РЖД Логистика» планирует запустить сервис по доставке сборных грузов из Вьетнама. Преимущество – консолидация с грузами из Китая, срок доставки значительно ниже в сравнении с морем. Еще перспективные направления – отправка грузов из Индии и Пакистана. Но перевозки из этих стран через Китай невыгодны. Выгоднее использовать транспортный коридор «Север – Юг», оператором которого является ОАО «РЖД Логистика»».

    Проектная сессия «Перевозки сборных грузов различными видами транспорта» в рамках транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» организована в сотрудничестве с альянсом ACEX.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.04.2019
    От межвидовой конфронтации к межвидовому сотрудничеству
    Путь повышения эффективности всей транспортной системы – единый транспортный документ. К такому мнению пришли участники пленарного заседания транспортно-логистического […]
    ДокументооборотТрансРоссия
    0
    26.04.2019
    Рынок сборных грузов замедляет темп
    Обзор рынка сборных грузов провели участники одноименной проектной сессии, соорганизатором которой выступил альянс ACEX, на конгрессе «ТрансРоссия». «Сегмент […]
    2018ГрузыПрогнозТрансРоссия
    0
    22.04.2019
    Китайские дотации перетянули грузы
    На Достык и Хоргос
    ГосподдержкаКитайконтейнерный транзитПогранпереходы
    0
    13.02.2019
    Единственный перевозчик воинских грузов
    В Артику и Дальневосточный регион
    АрктикаГрузыДальний ВостокМинистерство обороны
    0
    31.01.2019
    «Канавара Групп» примет участие в TransRussia 2019
    «Канавара Групп» представит на выставке TransRussia услуги по таможенному оформлению и международным перевозкам грузов «Канавара Групп» примет участие […]
    КанавараТрансРоссия
    0
    22.04.2019
    «Раскачать» грузопоток из Кореи и Японии
    Через территорию России
    FESCO ЕвропаКитайКонтейнерные перевозки
    0
    22.04.2019
    Под давлением политики
    Мировая транспортная отрасль в настоящее время испытывает политическое давление. Об этом заявил генеральный представитель DB Cargo Russia, старший […]
    ПолитикаТрансРоссия
    0
    19.04.2019
    Низкие показатели контейнерного транзита
    В 2018 году объем перевозок грузов контейнерным транзитом через территорию Российской Федерации составил менее 0,16% от мирового объема […]
    Контейнерные перевозкиТранзитТранспортные коридорыТрансРоссия
    0
    22.04.2019
    Как сделать жд маршрут конкурентным
    Для транзитных грузов
    Документооборотконтейнерный транзитМоскваПогранпереходы
    0
    22.04.2019
    Лихтеровоз «Севморпуть» повезет рыбу с Камчатки
    Порт прибытия уточняется
    АрхангельскКамчаткаЛихтеровозМурманск
    0
    23.04.2019
    Идеальные 4 часа
    О недопустимости задержек контейнерных поездов, идущих транзитом из Китая, в пограничных пунктах пропуска говорили участники конгресса «ТрансРоссия» на […]
    ПогранпереходыТрансКонтейнерТрансРоссия
    1
    23.04.2019
    Обсуждаем отрасль вместе с «Канавара Групп»
    Диалоги на ТрансРоссии 2019
    ИнтервьюКанавараЛогистикаТаможенный бизнес
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.04.2019 NYK меняет рулевого
    26.04.2019 Безработные контейнеровозы
    25.04.2019 Контейнерооборот Украины
    25.04.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.04.2019 ONE принял новый розовый контейнеровоз
    24.04.2019 На НУТЭП пришли новые краны
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД