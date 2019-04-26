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Объединенная японская линия начала операции
26.04.2019

NYK меняет рулевого

    • Nippon Yusen Kaisha (NYK) объявил о смене председателя совета директоров и президента. Новым председателем совета директоров назначен Тадааки Наито, до этого занимавший пост президента группы.

    Нынешний председатель совета директоров Ясуми Кудо займет должности советника по особым вопросам.

    На пост президента назначен Хитоши Нагасава, до этого – исполнительный вице-президент.

    Все кадровые изменения вступают в силу после одобрения их акционерами компании на общем собрании в июне.

    Сегодня же NYK опубликовал финансовые показатели за первый год работы по среднесрочному управленческому плану до 2022 года. Убыток, относимый на владельцев материнской компании, составил 44,5 млрд иен (398 млн долларов).

    Как отмечают в группе, убытки обусловлены в первую очередь финансовыми показателями в линейном и авиасегментах, а также расходами на реструктуризацию балкерного бизнеса.

    По итогам 2019 года группа рассчитывает получить прибыль, относимую на собственников материнской компании, в размере 26 млрд иен (232 млн долларов).

    Кадровые решения, говорится в сообщении NYK, приняты «в свете улучшения показателей бизнеса и стабилизации линейного бизнеса и авиаперевозок, а также ожидаемого улучшения консолидированных результатов по итогам следующего [финансового] года».


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