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Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
26.04.2019

Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли

    • 375 млн посылок было ввезено в РФ в 2018 году в рамках международной Интернет-торговли. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов в рамках конференции таможенных служб Европейского региона.

    «За прошлый год в РФ в рамках международной Интернет-торговли было ввезено 340 млн посылок через каналы Почты России и 35 млн через каналы экспресс-перевозчиков, – сказал он. – В этом году мы видим, что продолжается рост количества посылок несмотря на снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января 2019 года до 500 евро, а с 1 января 2020 года – до 200 евро. Мы видим как рост посылок, так и рост платежей. Рост примерно в 2,5-3 раза по платежам по сравнению с первым кварталом прошлого года».

    «Интернет-торговля представляет собой новый вид торговли. На наших глазах происходила контейнеризация торговли, теперь происходит процесс обратный – деконтейнеризация торговли, – сказал Р.Давыдов. – Большая часть товаров раньше приходила в контейнерах, теперь она приходит в посылках. С 2011 года Интернет-торговля в России выросла в 33 раза».

    По мнению Р.Давыдова, в Интернет-торговле остается важным вопрос таможенного регулирования. «Что делает Евросоюз, почему нам важна работа в рамках Всемирной таможенной организации? В Евросоюзе сейчас порог только 22 евро и с 2021 года будет ноль. Поэтому нам важно, чтобы два больших союза – Европейский и Евразийский – имели одинаковое регулирование, в лучшем случае похожее регулирование, потому что понятно: там – ноль, у нас – 200, возможен переток товаров и так далее».

    Также он отметил, что ключ к регулированию Интернет-торговли – технологии. «Мы сейчас работаем вместе с налоговой службой и Почтой России над созданием механизма автоматизированного подтверждения ставки ноль при экспорте». Такой механизм, по мнению Р.Давыдова, поможет России нарастить экспорт, в том числе малым и средним предпринимателям.


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