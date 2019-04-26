Главы таможенных служб в Петербурге

25 апреля в Петербурге под председательством генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурии и вице-председателя ВТамО, первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова открылась конференция руководителей таможенных служб государств Европейского региона.

Как рассказали SeaNews в Северо-Западном таможенном управлении, в конференции принимают участие делегации из 34 стран. Участники конференции обсудят актуальные для мирового таможенного сообщества вопросы, а именно:

стратегия ВТамО на 2019-2022 годы;

совершенствование правил и процедур ВТамО;

маркетинг и коммуникационная политика;

сопряжение существующих транзитных систем в европейском регионе и создание общего транзитного пространства;

трансграничная электронная торговля;

создание собственной оценки эффективности деятельности таможенных служб;

расширение использования русского и других языков в деятельности ВТамО.

«Сегодня мы все стараемся развивать связи между нашими странами, развивать торговлю и использовать все передовые технологии. В ходе конференции мы будем говорить о том, как сделать таможенные процедуры наиболее эффективными, как улучшить взаимодействие между странами, – отметил К.Микурия. – Также одним из наших приоритетов является препятствие незаконному потоку товаров. Поскольку сейчас развивается Интернет-торговля, особенно актуальным остается вопрос таможенного регулирования e-commerce. Также мы обсудим вопрос об усилении взаимодействия Европы и Азии».

«Европейский регион ВТамО – самый большой, сюда входит 51 страна, – сказал Р.Давыдов. – С точки зрения российской таможенной службы, наиболее значимыми вопросами являются создание собственной оценки деятельности таможенных администраций, взаимодействие транзитных систем различных экономических блоков союзов и стран и продвижение дополнительных языков в работе ВТамО».

Конференция глав таможенных служб Европейского региона ВТамО пройдет в течение двух дней.