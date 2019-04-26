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Главы таможенных служб в Петербурге
26.04.2019

Главы таможенных служб в Петербурге

    • 25 апреля в Петербурге под председательством генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурии и вице-председателя ВТамО, первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова открылась конференция руководителей таможенных служб государств Европейского региона.

    Как рассказали SeaNews в Северо-Западном таможенном управлении, в конференции принимают участие делегации из 34 стран. Участники конференции обсудят актуальные для мирового таможенного сообщества вопросы, а именно:

    • стратегия ВТамО на 2019-2022 годы;
    • совершенствование правил и процедур ВТамО;
    • маркетинг и коммуникационная политика;
    • сопряжение существующих транзитных систем в европейском регионе и создание общего транзитного пространства;
    • трансграничная электронная торговля;
    • создание собственной оценки эффективности деятельности таможенных служб;
    • расширение использования русского и других языков в деятельности ВТамО.

    «Сегодня мы все стараемся развивать связи между нашими странами, развивать торговлю и использовать все передовые технологии. В ходе конференции мы будем говорить о том, как сделать таможенные процедуры наиболее эффективными, как улучшить взаимодействие между странами, – отметил К.Микурия. – Также одним из наших приоритетов является препятствие незаконному потоку товаров. Поскольку сейчас развивается Интернет-торговля, особенно актуальным остается вопрос таможенного регулирования e-commerce. Также мы обсудим вопрос об усилении взаимодействия Европы и Азии».

    «Европейский регион ВТамО – самый большой, сюда входит 51 страна, – сказал Р.Давыдов. – С точки зрения российской таможенной службы, наиболее значимыми вопросами являются создание собственной оценки деятельности таможенных администраций, взаимодействие транзитных систем различных экономических блоков союзов и стран и продвижение дополнительных языков в работе ВТамО».

    Конференция глав таможенных служб Европейского региона ВТамО пройдет в течение двух дней.


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