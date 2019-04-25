Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
РЖД снизили прибыль по РСБУ
25.04.2019

РЖД отчитались по МСФО

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовали консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год. Показатели учитывают результаты деятельности 206 дочерних компаний РЖД.

    Доходы холдинга увеличились на 7,2% и составили 2 413 млрд рублей. 63,4% этого объема или 1530,8 млрд рублей приходится на грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре, которые за год выросли на 5,6%. Рост, объяснили в РЖД, обусловлен увеличением грузооборота на 4,2% и индексацией тарифов на грузовые перевозки.

    Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 5,4% до 251 млрд рублей, что обусловлено увеличением пассажирооборота на 5,2%, а также ростом доходов в сегменте скоростного сообщения.

    Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 14,2% до 394 млрд рублей за счет роста объемов оказанных услуг транспортно-логистическими компаниями в составе холдинга, а также положительного эффекта от пересчета валютной части доходов в рубли.

    Операционные расходы холдинга (без учета обесценения) увеличились до 2 161 млрд рублей за счет роста грузооборота, роста расходов на ремонт и существенного повышения цен на дизельное топливо. Расходы на заработную плату и социальные отчисления выросли на 3,3% вследствие суммарной индексации на 3,7%. При этом, отмечают в РЖД, рост производительности труда по перевозочным видам деятельности составил 6,8% за счет реализации технологических и оптимизационных мероприятий при росте реальной заработной платы на 5,9%.

    Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 527 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2017 года. Рентабельность по EBITDA в 2018 году составила 24,7%.

    Чистая прибыль холдинга составила 35,4 млрд рублей – почти в 4 раза ниже, чем годом ранее.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.04.2019
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Итоги первого квартала 2019 года
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.02.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    2019РЖДЭкспорт
    0
    16.04.2019
    Судооборот через Суэцкий канал
    Итоги 1 квартала 2019 года
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0
    19.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 15
    На 15 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    09.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2019
    На 2 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане стоимость […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    05.04.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 13
    На 13 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    26.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, недели 7-8, 2019
    На 7-8 неделях фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на ряде направлений […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    15.04.2019
    Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2019 года составил 10,4 млн TEU. Это на 7,1% больше аналогичного периода […]
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    22.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    На 16 неделе года спотовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. Только на порты Средиземноморья и Японии наблюдалось […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    01.03.2019
    Операционный убыток от морских перевозок
    В сегменте Air Freight – рост по всем параметрам
    2018PanalpinaЛогистикаФинансы
    0
    15.04.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам первых 2 месяцев 2019 года экспортировала порядка 4,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 19,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    14.02.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7 2019
    На этой неделе фрахтовый рынок Азовского моря по-прежнему демонстрирует тенденцию к снижению. Несмотря на снижение внутренних цен на […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФевраль
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.04.2019 Контейнерооборот Украины
    25.04.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.04.2019 ONE принял новый розовый контейнеровоз
    24.04.2019 На НУТЭП пришли новые краны
    24.04.2019 Линии вошли в цифровую ассоциацию
    24.04.2019 Новая ротация на сервисах FESCO
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД