РЖД отчитались по МСФО

ОАО «Российские железные дороги» опубликовали консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год. Показатели учитывают результаты деятельности 206 дочерних компаний РЖД.

Доходы холдинга увеличились на 7,2% и составили 2 413 млрд рублей. 63,4% этого объема или 1530,8 млрд рублей приходится на грузовые перевозки и предоставление доступа к инфраструктуре, которые за год выросли на 5,6%. Рост, объяснили в РЖД, обусловлен увеличением грузооборота на 4,2% и индексацией тарифов на грузовые перевозки.

Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 5,4% до 251 млрд рублей, что обусловлено увеличением пассажирооборота на 5,2%, а также ростом доходов в сегменте скоростного сообщения.

Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 14,2% до 394 млрд рублей за счет роста объемов оказанных услуг транспортно-логистическими компаниями в составе холдинга, а также положительного эффекта от пересчета валютной части доходов в рубли.

Операционные расходы холдинга (без учета обесценения) увеличились до 2 161 млрд рублей за счет роста грузооборота, роста расходов на ремонт и существенного повышения цен на дизельное топливо. Расходы на заработную плату и социальные отчисления выросли на 3,3% вследствие суммарной индексации на 3,7%. При этом, отмечают в РЖД, рост производительности труда по перевозочным видам деятельности составил 6,8% за счет реализации технологических и оптимизационных мероприятий при росте реальной заработной платы на 5,9%.

Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 527 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2017 года. Рентабельность по EBITDA в 2018 году составила 24,7%.

Чистая прибыль холдинга составила 35,4 млрд рублей – почти в 4 раза ниже, чем годом ранее.