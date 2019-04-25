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Почти сверхнегабарит
25.04.2019

Почти сверхнегабарит

    • «РЖД Логистика» поделилась опытом доставки негабаритного оборудования для одного из крупных отечественных производителей изделий из бетона – ООО «Силикат». Серия перевозок была выполнена в период с ноября 2018 по март 2019 года.

    Пять автоклавов перевозили из порта Бронка на станцию Новоспасское Куйбышевской железной дороги (Ульяновская область). «РЖД Логистика» отвечала разработку и согласование чертежей, погрузку и крепление, таможенное оформление и внутрипортовое экспедирование, а также согласование маршрута перевозки, предоставление железнодорожных транспортеров и оплату провозных платежей.

    После прибытия в порт автоклавы перегружали на ж/д подвижной состав мобильным краном Liebherr LHM 800, предназначенным для перевалки сверхгабаритных и крупнотоннажных грузов весом до 300 тонн. Крепление груза на ж/д транспортере осуществлялось заранее спроектированными и изготовленными металлическими опорами и поясами.

    Перевозка автоклавов весом 83 тонны и габаритами 45,5 х 3,6 х 3,9 метров (это параметры одной единицы) выполнялась с использованием специализированного и крайне редкого железнодорожного подвижного состава – многоосного транспортера сцепного типа. Его особенностью является сложная конструкция. Транспортер общей длиной почти 50 м состоит из 4 спецвагонов: двух крайних грузонесущих платформ, оборудованных поворотными турникетными опорами, и двух промежуточных усиленных платформ, не принимающих вес груза. 45-метровый автоклав опирается на две «тумбы», между которыми 35 метров пустого пространства – груз фактически «вывешивается» между двумя опорами. Подобная конструкция позволяет груженому негабаритным грузом транспортеру без помех проходить крутые повороты.

    «Автоклавы – оборудование длинномерное и близкое к сверхнегабаритному, поэтому нам было важно избежать малейших неточностей в расчетах, гарантировать надежное крепление и, конечно, полную сохранность груза на всем пути следования», – отметил первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуард Алырзаев. 

    В Ульяновске в присутствии губернатора области Сергея Морозова состоялась торжественная церемония запуска новой линии по производству современных строительных блоков ООО «Силикат», для которой и перевозились автоклавы. Предприятие должно выйти на проектную мощность уже в нынешнем году и будет выпускать более 300 тыс. кубометров автоклавного газобетона, который позволяет возводить здания до 5 этажей без применения дополнительных несущих конструкций.


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