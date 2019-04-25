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Новые соглашения по «Арктик СПГ 2»
25.04.2019

Новые соглашения по «Арктик СПГ 2»

    • ПАО «Новатэк» и CNODC, дочернее предприятие по разведке и разработке нефти и газа Китайской национальной нефтегазовой корпорация CNPC, в рамках Международного форума «Один пояс, один путь подписали» обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ 2». Согласно подписанного документа CNODC приобретает 10% доли участия в проекте.

    По словам председателя правления ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона, соглашение является важным шагом в реализации нашего проекта «Арктик СПГ 2» и продолжением успешного сотрудничества с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

    «Мы вместе запустили проект «Ямал СПГ» в рамках бюджета и с опережением первоначального графика, что является уникальным достижением для мировой газовой отрасли, – прокомментировал подписанное соглашение глава «Новатэка». – Накопленный опыт совместной работы является хорошей основой для успешной реализации нашего нового СПГ-проекта».

    Также на форуме «Один пояс, один путь» «Новатэк» подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ 2» с CNOOC, предусматривающее приобретение CNOOC 10% доли участия в проекте.

    Напомним, что в марте этого года «Новатэк» подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» с Total. Французский концерн приобретает долю 10% в проекте за $2,5 млрд. Сделка будет закрыта до конца первого квартала. 

    Также до конца 2019 года Саудовская государственная компания Saudi Aramco намерена закрыть сделку по вхождению в российский проект «Арктик СПГ-2».

    «Арктик СПГ 2» — второй после «Ямала СПГ» проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа. Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО.
    Завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, запуск остальных линий намечен на 2024 и 2025 годы. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на экспорт СПГ.


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