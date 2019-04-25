НМТП продал НЗТ

ПАО «НМТП» и банк ВТБ закрыли сделку по продаже ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ). Предварительная сумма покупки 99,9968% доли ООО «НЗТ» составила 35,5 млрд рублей, согласно документам группы НМТП.

«Сделка, – говорится в сообщении НМТП, – реализована в рамках концепции по созданию в Российской Федерации единого экспортного зернового оператора».

Напомним, в феврале этого года ВТБ и НМТП сообщили, что достигли договоренности о продаже актива- закрытие сделки намечалось во втором квартале этого года.

«Группа ВТБ видит большой потенциал развития экспорта зерновых культур из России, и в частности высоко оценивает возможности дальнейшего наращивания мощностей перевалки зерна на глубоководных морских терминалах, – сообщает пресс-служба порта. – Приобретение ООО «НЗТ» органично вписывается в стратегию инфраструктурных инвестиций Группы ВТБ, которые включают различные крупные объекты транспортной и логистической инфраструктуры».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк будет развивать логистическое направление по перевалке зерновых с учетом появления во владении группы кластера – доля в НКХП (33%), 100% НЗТ и 50% минус одна акция ОЗК. Однако, скорее всего, кластер расширится – вчера РБК сообщил, что группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань мощностью 3,5 млн тонн у украинского агрохолдинга Kernel.