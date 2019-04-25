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Сернистый путь
25.04.2019

Сернистый путь

    • Группа компаний AsstrA создала специализированный отдел, специализирующийся на логистике минеральных удобрений, и намерена развивать в порту Кавказ специализированный серный терминал. Новый отдел – AsstrA Fertilizers Logisticst (AFL), сформированный в январе 2018 года, за пошлый год обеспечил перевозку более 300 тонн различных видов удобрений, включая гранулированную и комовую серу и карбамид. Доля подразделения в выручке группы составила 2,5%, в 2019 году планируется увеличить этот показатель до 4%.

    Сернистый путьОтравной точкой в создании нового подразделения, рассказали в компании, стал ноябрь 2017 года, когда AsstrA заключила договор сроком на два года на перевалку серы с крупной химической компанией. Под этот проект был заключен эксклюзивный контракт с портом Кавказ, в рамках которого за первый год сотрудничества через порт было перевалено 220 тыс. тонн серы навалом с Кашаганского месторождения.

    Сернистый путь«Перед нами стояла задача осуществить перевалку серы в одном из российских портов Черного моря. Специально под клиента команда AsstrA разработала схему перевалки через порт Кавказ, так как именно он позволял реализовать перевалку такого рода груза навалом. Из-за малой осадки у причалов отгрузка серы на рейд происходит при помощи судов типа «река-море», грузоподъемностью 3,5-5 тыс. тонн. Баржа выходит по каналу на рейд, где установлен рейдовый кран-перегружатель (платформа с краном) для перевалки сыпучих грузов, там и осуществляется перевалка серы в морские суда клиента (грузоподъемностью от 20 до 50 тыс. тонн), – рассказала подробности проекта Светлана Палкина, руководитель AFL. – Такая схема несет определенные риски, включая простой морского судна. Задача AsstrA заключается в том, чтобы организовать этот сложный процесс, начиная с принятия и выгрузки вагонов на терминале, обеспечив правильные условия хранения груза на складе, заканчивая организацией бесперебойной отгрузки груза на морское судно, чтобы уложиться в нормативные сроки загрузки морского судна на рейде. Мы берем на себя эти риски и выстраиваем весь процесс в единую цепочку».

    На сегодня достигнуты договоренности достичь с собственником терминала о создании в порту Кавказ совместного предприятия. В дальнейшем AsstrA намерена развивать с представителями порта специализированный серный терминал, предполагается, что в рамках проекта компания будет отвечать за привлечение клиентов, развитие инфраструктуры, стандартов работы (в том числе HSE), а также качества хранения и перевалки груза.

     

     


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