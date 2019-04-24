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Самый большой PCTC
24.04.2019

Самый большой PCTC

    • Hoegh Autoliners поделился видео с выгрузки «Höegh Trapper», самого большого в мире PCTC (автомобилевоза для перевозки легковых автомобилей). Дело происходит в Австралии, в порту Маккей.

    Судно 2016 года постройки работает под флагом Норвегии, порт приписки – Осло.

    Основные характеристики:

    • Валовая вместимость – 76,4 тыс. тонн,
    • Дедвейт – 20,8 тыс. тонн,
    • Длина – 200 м,
    • Ширина – 37 м,
    • Максимальная осадка – 10,3 м,
    • 14 палуб (5 – подъемные),
    • Вместимость – 8,5 тыс. CEU (легковых автомобилей).

    Видео: Hoegh Autoliners


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