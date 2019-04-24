Самый большой PCTC

Hoegh Autoliners поделился видео с выгрузки «Höegh Trapper», самого большого в мире PCTC (автомобилевоза для перевозки легковых автомобилей). Дело происходит в Австралии, в порту Маккей.
Судно 2016 года постройки работает под флагом Норвегии, порт приписки – Осло.
Основные характеристики:
- Валовая вместимость – 76,4 тыс. тонн,
- Дедвейт – 20,8 тыс. тонн,
- Длина – 200 м,
- Ширина – 37 м,
- Максимальная осадка – 10,3 м,
- 14 палуб (5 – подъемные),
- Вместимость – 8,5 тыс. CEU (легковых автомобилей).
Видео: Hoegh Autoliners