Самый большой PCTC

Hoegh Autoliners поделился видео с выгрузки «Höegh Trapper», самого большого в мире PCTC (автомобилевоза для перевозки легковых автомобилей). Дело происходит в Австралии, в порту Маккей.

Судно 2016 года постройки работает под флагом Норвегии, порт приписки – Осло.

Основные характеристики:

Валовая вместимость – 76,4 тыс. тонн,

Дедвейт – 20,8 тыс. тонн,

Длина – 200 м,

Ширина – 37 м,

Максимальная осадка – 10,3 м,

14 палуб (5 – подъемные),

Вместимость – 8,5 тыс. CEU (легковых автомобилей).

Видео: Hoegh Autoliners