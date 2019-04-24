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Россия снижает экспорт зерна
24.04.2019

Россия снижает экспорт зерна

    • По данным Федеральной таможенной службы, в январе-феврале 2019 года импорт зерна в Россию составил 86,8 тыс. тонн (-25,7% к показателю января-февраля 2018 года) на сумму 77,8 млн долларов (-29,7%). Экспортный грузопоток также сократился – на 20,4% до 5900,4 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт зерна составил 1290,3 млн долларов (-0,5%).

    В 2017 году Россия вышла на второе место в мире по экспорту зерна в денежном выражении (первое место занимает США). Доля России на мировом рынке экспорта зерна в 2017 году составляла 7,3%, в 2018 году – уже 9,5%. Доходы от экспорта зерна выросли с 7,5 млрд долларов в 2017 году до 10,5 млрд долларов в 2018 году.

    По итогам января 2019 года Россия занимает 4 место в мире (после США, Бразилии и Франции) по экспорту зерна в денежном выражении – 668,9 млн долларов. В физическом выражении – второе место (после Бразилии) – 3115,3 тыс. тонн.

    Урожай в России в 2018 году составил 113,255 млн тонн, включая 72,136 млн тонн пшеницы. В 2019 году, по прогнозам Минсельхоза, Россия может собрать 118 млн тонн зерновых, на 5% больше, чем годом ранее. При этом урожай пшеницы, как ожидается, составит 75-78 млн тонн (+4%).

    Импорт

    Импорт пшеницы и меслина за первые два месяца 2019 года в физическом выражении составил 32,2 тыс. тонн (-36,9%), в денежном – 7,4 млн долларов (+4,2%). При этом практически все зерно поставлялось из Казахстана.

    Риса было ввезено 40,3 тыс. тонн (-12%) на сумму 18,2 млн долларов (+73,3%). Основными странами-экспортерами являются Индия, Пакистан и Таиланд. На их долю пришлось почти 90% поставок риса в Россию.

    Поставки кукурузы в Россию снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,9% и составили 14 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился еще больше – на 37,7% до 51,4 млн долларов. Основными странами-поставщиками кукурузы были Венгрия, Франция и Румыния, на их долю приходилось более 85% импорта кукурузы.

    Экспорт

    Основными экспортируемыми культурами являются пшеница, ячмень и кукуруза. На их долю приходится почти 98% всего российского зернового импорта.

    Пшеница и меслин

    Почти 80% импорта зерна из России приходится на пшеницу и меслин. В январе-феврале 2019 года было экспортировано 4661,7 тыс. тонн (-0,5%)пшеницы на сумму 1022,4 млн долларов (-19,7%). Основными странами, куда экспортируется пшеница из России, были Египет и Турция. При этом экспорт в Египет в физическом выражении сократился на 44,9%, до 942,5 тыс. тонн и на 31,4% в денежном выражении – до 213 млн долларов. Отгрузки зерна Турцию в физическом выражении остались практически на уровне аналогичного периода прошлого года (-1,2%) и составили 927,3 тыс. тонн, в денежном они выросли на 28,8% до 200,8 млн долларов.

    Ячмень

    По итогам января-февраля 2019 года экспорт ячменя составил 568,4 тыс. тонн (-4,8%) в физическом выражении и 119,5 млн долларов (+18%) в денежном. Основные получатели – Иордания и Саудовская Аравия.

    В первые два месяца этого года Россия поставила в Иорданию 136,3 тыс. тонн ячменя на сумму 30,8 млн долларов. В аналогичном периоде 2018 года поставок ячменя в Иорданию не было.

    Поставки ячменя в Саудовскую Аравию составили 116,8 тыс. тонн (11,3%) и 25 млн долларов (+2%).

    Кукуруза

    Экспорт кукурузы в январе-феврале 2019 года составил 543,1 тыс. тонн (-42,8%) на сумму 113,6 млн долларов (-25,1%). Более 50% от всего объема было отправлено в Иран. По итогам двух месяцев 2019 года поставки в эту страну выросли на 48,7% в физическом выражении и составили 320,5 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт увечился еще значительнее – на 89,5% до 74,1 млн долларов. Поставки кукурузы в Турцию, напротив, сократились до 65 тыс. тонн (-81,8%) и 11,1 млн долларов (79,5%).


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