Президент запустил первый среднетоннажный СПГ-проект

«Криогаз-Высоцк», совместное предприятие «Новатэка» с «Газпромбанком», начал промышленную эксплуатацию производства сжиженного природного газа. Старт первой отгрузке продукции дал в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин.

Первый груз принял на борт газовоз «Coral Anthelia» голландского оператора Anthony Veder. Судно 2013 года постройки работает под флагом Нидерландов, порт приписки – Роттердам, его вместимость составляет 6,5 тыс. куб. м, длина – 115 м, ширина – 16,8 м, брутто-тоннаж – 6,8 тыс. тонн.

«Криогаз-Высоцк» – это наш первый проект по среднетоннажному производству СПГ, – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Целевая маркетинговая стратегия предусматривает бункеровку судов, мелкооптовую реализацию СПГ, а также поставки СПГ в качестве моторного топлива для автотранспорта на рынки Балтики, Скандинавии и Северо-Западной Европы. Использование СПГ в качестве моторного топлива позволяет сократить выбросы углерода и соответствует новым экологическим стандартам, таким как требования Международной морской организации по сокращению выбросов серы с 2020 года. Мы видим значительный потенциал роста именно в этих сегментах рынка в данном регионе».

Мощность завода «Криогаз-Высоцк» составляет 660 тыс. тонн в год, его инфраструктура включает СПГ-резервуар вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м. «Новатэк» приобрел 51% долю в ООО «Криогаз-Высоцк» в июле 2017 года.

Ранее под проект были расширены границы порта Высоцк.