Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Президент запустил первый среднетоннажный СПГ-проект
24.04.2019

Президент запустил первый среднетоннажный СПГ-проект

    • «Криогаз-Высоцк», совместное предприятие «Новатэка» с «Газпромбанком», начал промышленную эксплуатацию производства сжиженного природного газа. Старт первой отгрузке продукции дал в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин.

    Первый груз принял на борт газовоз «Coral Anthelia» голландского оператора Anthony Veder. Судно 2013 года постройки работает под флагом Нидерландов, порт приписки – Роттердам, его вместимость составляет 6,5 тыс. куб. м, длина – 115 м, ширина – 16,8 м, брутто-тоннаж – 6,8 тыс. тонн.Президент запустил первый среднетоннажный СПГ-проект

    «Криогаз-Высоцк» – это наш первый проект по среднетоннажному производству СПГ, – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Целевая маркетинговая стратегия предусматривает бункеровку судов, мелкооптовую реализацию СПГ, а также поставки СПГ в качестве моторного топлива для автотранспорта на рынки Балтики, Скандинавии и Северо-Западной Европы. Использование СПГ в качестве моторного топлива позволяет сократить выбросы углерода и соответствует новым экологическим стандартам, таким как требования Международной морской организации по сокращению выбросов серы с 2020 года. Мы видим значительный потенциал роста именно в этих сегментах рынка в данном регионе». 

    Мощность завода «Криогаз-Высоцк» составляет 660 тыс. тонн в год, его инфраструктура включает СПГ-резервуар вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м. «Новатэк» приобрел 51% долю в ООО «Криогаз-Высоцк» в июле 2017 года.

    Ранее под проект были расширены границы порта Высоцк.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2019
    Патент остается у DSME
    На технологию повторного сжижения СПГ
    DSMEСПГСудТехнологии
    0
    11.04.2019
    «Совкомфлот» построит второй «Кристоф де Маржери»
    Для проекта «Арктик СПГ-2»
    ГазовозЗвездаНОВАТЭКПриморский край
    0
    10.01.2019
    Сдвиг по срокам ледовых ограничений
    В Приморске и Высоцке
    ВысоцкЗимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения
    0
    08.02.2019
    Крупнейшая в мире FSRU в работе – видео
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) опубликовал видео операции одной из крупнейшей в мире плавучей установки по хранению и регазификации […]
    MOLВидеоСПГ
    0
    18.03.2019
    Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Судами под иностранным флагом
    АрктикаМорские перевозкиПравилаРаспоряжение
    0
    29.03.2019
    Плавучие электростанции «KARMOL»
    Совместного предприятия MOL и Karpowership
    MOLСПГТехнологии
    0
    04.04.2019
    NYK идет в разведку
    Ocean Geo-Frontier Co. Ltd (OGF), совместное предприятие NYK с партнерами, заключили соглашение с Японской национальной корпорацией по нефти, […]
    NYKНефтегазСейсморазведкаЯпония
    0
    12.04.2019
    Арктическим проектам нужны особые условия
    Бизнес в регионах «на низком старте» – губернатор Ненецкого автономного округа
    АрктикаИнвестицииНОВАТЭКПроект
    0
    12.02.2019
    Нефтегазовые грузы AsstrA
    И клиенты
    2018AsstrAЛогистикаНефтегаз
    0
    25.01.2019
    Морозы на Балтике
    Перенос сроков периода ледокольной проводки в Усть-Луге и новые ледовые ограничения в Высоцке
    ВысоцкЗимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения
    0
    02.04.2019
    На Таймыре построят порт
    Для Пайяхского месторождения
    ИнвестпроектКрасноярскМесторождениеСибирь
    0
    15.01.2019
    Из Архангельска в Новый Уренгой
    Саратовский филиал «РЖД Логистики» перевез технику для месторождения в Новом Уренгое
    HeavyliftЖ/д перевозкиНегабаритНефтегаз
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.04.2019 Контейнерооборот Украины
    25.04.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.04.2019 ONE принял новый розовый контейнеровоз
    24.04.2019 На НУТЭП пришли новые краны
    24.04.2019 Линии вошли в цифровую ассоциацию
    24.04.2019 Новая ротация на сервисах FESCO
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД