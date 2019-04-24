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Новая ротация на сервисах FESCO
24.04.2019

Новая ротация на сервисах FESCO

    • В рамках развития проекта ускоренной перевозки грузов FESCO Fast Forward Транспортная группа FESCO меняет ротацию и названия контейнерных линий из Китая и Южной Кореи на порты Дальнего Востока. Как сообщили SeaNews в группе, перевозки между Китаем и Россией будут осуществляться под брендом FESCO China Express, между Южной Кореей и Россией – под брендом FESCO Korea Express.

    FESCO China Express будет работать по двум маршрутам: Владивосток – Восточный – Шекоу – Яньтянь – Сямынь – Нинбо – Шанхай – Владивосток и ускоренному “Eastern Arrow” – Владивосток – Циндао – Шанхай – Нинбо – Владивосток. Это позволит сократить транзитное время Нинбо – Владивосток с пяти до трех дней, Владивосток – Шанхай – с семи до четырех дней. Изменения вступят в силу с 10 мая. На китайских линиях FESCO продожит работать в партнерстве с CMA CGM.

    Кроме того, с 14 мая изменится ротация и название линии между портами Южной Кореи и Дальнего Востока, обновленный сервис будет работать под брендом FESCO Korea Express (FKXP), он будет разделен на три ветки: Пусан – Владивосток, Пусан – Восточный и Пусан – Корсаков. В результате время доставки из Пусана в Восточный сократится до 1,5 дней, время транзита во Владивосток и Корсаков остается без изменений – 1,5 и 5 дней соответственно.


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