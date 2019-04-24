НМТП передаст внутренний аудит «Транснефти»

В повестку дня заседания совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт», которое намечено на 30 апреля, включены вопросы о ликвидации Службы внутреннего аудита НМТП и о передаче функции внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ в ПАО «Транснефть».

Кроме того, в повестку дня входят вопросы о присоединении ПАО «НМТП» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» и о согласовании изменения структуры управления ПАО «НМТП».

Напомним, в прошлом году «Транснефть» увеличила свой пакет акций НМТП до 60,62%, выкупив долю «Суммы» в контролирующем 50,1% НМТП совместном предприятии Novoport Holding, а в этом году вывела эти акции из офшорного Novoport в российскую юрисдикцию.