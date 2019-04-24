Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Кандидаты от государства в совет директоров НМТП
24.04.2019

НМТП передаст внутренний аудит «Транснефти»

    • В повестку дня заседания совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт», которое намечено на 30 апреля, включены вопросы о ликвидации Службы внутреннего аудита НМТП и о передаче функции внутреннего аудита ПАО «НМТП» и его дочерних обществ в ПАО «Транснефть».

    Кроме того, в повестку дня входят вопросы о присоединении ПАО «НМТП» к Положению о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» и о согласовании изменения структуры управления ПАО «НМТП».

    Напомним, в прошлом году «Транснефть» увеличила свой пакет акций НМТП до 60,62%, выкупив долю «Суммы» в контролирующем 50,1% НМТП совместном предприятии Novoport Holding, а в этом году вывела эти акции из офшорного Novoport в российскую юрисдикцию


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2019
    ВТБ покупает зерновой терминал НМТП
    Банк ВТБ и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ […]
    M&AВТБНовороссийский зерновой терминалНовороссийский морской торговый порт
    0
    15.03.2019
    Т.Хюльделунд войдет в Совет директоров Global Ports
    APM Terminals меняет своего представителя в Совете директоров
    APM TerminalsGlobal PortsMaerskНазначения
    0
    25.04.2019
    НМТП продал НЗТ
    ВТБ скупает зерновые активы
    M&AВТБНовороссийский зерновой терминалНовороссийский морской торговый порт
    0
    05.03.2019
    Новые директора в Maersk
    Изменения в составе совета директоров
    MaerskНазначенияОтставкиСовет директоров
    0
    22.01.2019
    Из офшора в российскую юрисдикцию
    Перевела «Транснефть» акции НМТП
    M&AАкцииНовороссийский морской торговый портОфшор
    0
    14.01.2019
    ФАС проиграла НМТП в Верховном суде
    Президиум Верховного суда РФ признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы об изъятии у порта в бюджет 9,7 млрд […]
    Новороссийский морской торговый портСудТарифыФАС
    0
    12.02.2019
    В Новороссийске плюс, в Приморске минус
    Итоги 2018 года
    2018ГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    29.03.2019
    Финансы НМТП по МСФО
    За 2018 год
    2018МСФОНовороссийский морской торговый порт
    0
    08.04.2019
    НМТП вырос на 5%
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь-февраль 2019 года составил 23,4 млн тонн. Это на 4,9% выше аналогичного уровня […]
    2019БСКГрузооборотНовороссийский морской торговый порт
    0
    01.03.2019
    Переизбран председатель совета директоров «ТрансКонтейнера»
    Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «Трансконтейнер» переизбран Андрей Старков. Заместителем председателя совета директоров назначен Сергей Лудин. Такое […]
    НазначенияСовет директоровТрансКонтейнер
    0
    08.02.2019
    Вице-президент «Транснефти» покинул пост
    Вице-президент ПАО «Транснефть» Владимир Рушайло уволен в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба компании. «В.Рушайло […]
    НазначенияОтставкиТранснефть
    0
    23.04.2019
    НМТП увеличил прибыль по РСБУ
    В 3 раза
    2019Новороссийский морской торговый портРСБУФинансы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.04.2019 Контейнерооборот Украины
    25.04.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.04.2019 ONE принял новый розовый контейнеровоз
    24.04.2019 На НУТЭП пришли новые краны
    24.04.2019 Линии вошли в цифровую ассоциацию
    24.04.2019 Новая ротация на сервисах FESCO
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД