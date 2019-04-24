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Линии вошли в цифровую ассоциацию
24.04.2019

Линии вошли в цифровую ассоциацию

    • CMA CGM, A.P.Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и ONE учредили Цифровую ассоциацию контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA). Зарегистрирована новая организация в Нидерландах.

    Напомним, о планах создания такого объединения линии заявили в ноябре прошлого года. В марте этого года было получено согласование от Федеральной морской комиссии США.

    CEO Ассоциации назначен Томас Багге из Maersk. Штаб-квартира DCSA будет находиться в Амстердаме.

    По информации линий-учредителей, в настоящее время идут переговоры с другими контейнерными линиями, заинтересованными в присоединении к Ассоциации. Две компании уже готовятся вступить в DCSA.

    Как отмечают участники Ассоциации, DCSA является некоммерческой организацией и не занимается вопросами коммерческой деятельности и конкуренции, точно так же перед ней не стоит цели разрабатывать или оперировать какими-либо цифровыми платформами.


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