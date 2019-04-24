Куда двинутся цены на нефть в мае и обновят ли они годовые максимумы, как произошло на этой неделе, – вопрос времени. Скорее всего, ситуация на нефтяном рынке будет зависть от внешнего фона, главными ньюсмейкерами которого является США и нефтяной картель ОПЕК. Толчок для роста стоимости нефти, когда во вторник цена пробила отметку в $74 за баррель, в начале недели дали США, решив не продлевать исключения для покупки нефти из Ирана сразу для восьми стран.

Напомним, в ноябре 2018 года США сроком на 180 дней сделали исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста мировых цен на нефть, а также дать покупателям время для поиска альтернатив. За истекший срок три страны-импортера полностью прекратили закупка иранской нефти – это Греция, Италия и Тайвань. Остановить иранский нефтяной поток теперь придется Индии, КНР, Южной Корее, Турции и Японии – иначе США введут против них санкции. Участники рынка надеялись, что Вашингтон все же продлит исключения, так как еще совсем недавно глава Белого дома просил представителей стран ОПЕК перестать способствовать росту стоимости нефти. В Иране с такими односторонними мерами не согласны: страна готова даже перекрыть Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Восполнить иранские объемы, по мнению США, могут страны-члены ОПЕК+.

В текущей ситуации вероятность продления соглашения ОПЕК+ туманна. Отметим, что российские нефтяные компании способны увеличить экспорт нефти на 300-500 тыс. баррелей в сутки относительно текущих уровней.

На этом фоне, по данным ФТС, российский экспорт нефти за 2 месяца 2019 года составил порядка 42 млн тонн – на 0,9% меньше, чем было отправлено за рубеж за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 6,9% – до 18,1 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-февраль этого года сократился на 6,7% до 25,1 млн тонн. В стоимостном выражении произошло снижение на 9,6% (до 11,4 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано около 8,8 млн тонн, что на 2,7% ниже уровня января-февраля прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился на 3,6%, до 4,7 млрд долларов.

Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и экспорт автомобильного бензина – на 17% (до 693,3 тыс. тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, упала на 23,4% и составила порядка 362,2 млн долларов.

В феврале этого года Россия экспортировала порядка 20,6 млн тонн нефти, что на 6,9% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 0,9% ниже показателя предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти увеличился к февралю на 3,5%, к январю – на 5,6% (до 9,2 млрд долларов).

Экспорт нефтепродуктов за февраль этого года увеличился к февралю 2018 года на 0,5%, но снизился к январю на 5,4% – до 12,1 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к февралю на 3,1%, к январю – на 3,3% (до 5,6 млрд долларов).

Дизельного топлива в феврале было экспортировано 4,6 млн тонн (-2,2% к февралю 2018 и +12,6% к январю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к февралю прошлого года на 2,3% до 2,5 млрд долларов (+15,2% к январю).

Снизился в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 24,9% (+4,9% к январю 2019), составив 355 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина сократилась в сравнении с прошлогодним показателем на 28,6% и составила 190,4 млн долларов (+10,8% к январю 2019).

Экспорт природного газа за 2 месяца 2019 года составил 38,5 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 9,4%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 29,5% – до 9,2 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-февраля 2019 года было экспортировано 9,1 млн кубометров (+82%) на сумму 1,4 млрд долларов (рост в 2,2 раза).

Экспорт природного газа за февраль 2019 года, по данным ФТС, составил 20,2 млрд кубометров, что выше показателя февраля прошлого года на 16,1% и на 10,4% больше январского уровня. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 32,3% к февралю 2018 года и на 5,7% к январю 2019 – до 4,7 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам февраля 2019 года было экспортировано 3,7 млн кубометров (+54,2% к февралю 2018 и -31,5% к январю 2019 года) на сумму 687,7 млн долларов (рост в 2,1 раза к февралю 2018 и снижение на 8,4% к январю 2019).