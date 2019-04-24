COSCO построит балкеры под африканские бокситы

China Cosco Shipping заключила контракт на строительство серии балкеров Newcastlemax дедвейтом 210 тыс. тонн на Cosco Shipping Heavy Industry. По информации World Maritime News, документ был подписан 17 апреля.

В серии будет 8 судов плюс два балкера в опционе. Новострои будут задействованы на транспортировке бокситов с проекта Боффа в Гвинее в Китай по контракту с Китайской алюминиевой корпорацией Chalco.

Ранее в феврале этого года Cosco подписала контракт на проектирование судов с Шанхайским проектно-исследовательским институтом торгового флота (Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute – SDARI).

По данным Таможенной администрации КНР, Гвинея является крупнейшим поставщиком бокситов в Китай. По информации Splash24/7, с месторождения Боффа Chalco будет получать порядка 12 млн тонн сырья в год. Использоваться оно будет на алюминиевых заводах компании в Шанхае и Гуанси.