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COSCO построит балкеры под африканские бокситы
24.04.2019

COSCO построит балкеры под африканские бокситы

    • China Cosco Shipping заключила контракт на строительство серии балкеров Newcastlemax дедвейтом 210 тыс. тонн на Cosco Shipping Heavy Industry. По информации World Maritime News, документ был подписан 17 апреля.

    В серии будет 8 судов плюс два балкера в опционе. Новострои будут задействованы на транспортировке бокситов с проекта Боффа в Гвинее в Китай по контракту с Китайской алюминиевой корпорацией Chalco.

    Ранее в феврале этого года Cosco подписала контракт на проектирование судов с Шанхайским проектно-исследовательским институтом торгового флота (Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute – SDARI).

    По данным Таможенной администрации КНР, Гвинея является крупнейшим поставщиком бокситов в Китай. По информации Splash24/7, с месторождения Боффа Chalco будет получать порядка 12 млн тонн сырья в год. Использоваться оно будет на алюминиевых заводах компании в Шанхае и Гуанси.


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