Без лишних передвижений

Как избежать излишнего завоза контейнерных грузов на железнодорожный терминал и для чего нужны грузовые шаттлы, рассказал SeaNews начальник правового департамента логистического оператора ООО «Логбокс» (входит в группу компаний Freight Village Ru) Евгений Цыба на полях транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия».

«Как показывает статистика, бОльшая часть контейнерных грузов, которые попадают в Москву, вывозятся обратно на МКАД, так как все крупные склады по переработке и терминалы расположены за пределами кольцевой дороги, – сказал Е.Цыба. – Чтобы решить эту проблему и не делать дополнительное плечо, которое приводит к удорожанию перевозки и к чрезмерной нагрузке на городскую автодорожную инфраструктуру, мы совместно с АО «РЖД» развиваем проект «Смарт Логистика», который позволяет избежать излишнего завоза грузов на терминалы, расположенные в Москве».

«В чем смысл проекта? Контейнерный поезд прибывает в Московский регион на терминал в Ворсине. Там проходит таможенную очистку. После чего партией в адрес потребителя, расположенного именно в Москве, формируется в малые поезда, так называемые грузовые шаттлы или смарт-поезда и доставляется в Москву. Таким образом, в Москву попадают только те грузы, которые необходимы самому городу. Нагрузка на автотранспортную инфраструктуру снижается. Поток грузов, который уходил на последнее плечо, – на автотранспорт, возвращается обратно на железную дорогу».

По словам Е.Цыбы, это «удобно для грузоотправителя, так как он может работать с одним железнодорожным экспедитором, который и растаможит, и перегрузит эти контейнеры, и доставит до адреса».

Кроме того, в перспективе «Логбокс» намерен предлагать такую инновационную услугу как расконсолидация грузов из контейнеров. «Тоже пока в Москве, – уточнил Е.Цыба. – Грузы будут прибывать на специальный склад, на котором они будут по указанию грузовладельца расконсолидироваться и отправляться еще более мелкими партиями конечному потребителю в так называемых грузовых такси».

Такое решение удобно и сетевым ритейлерам. «Например, есть сеть магазинов. Туда прибывает контейнер, который мы везем контейнеровозом на склад, который расположен либо в Москве, либо за ее пределами. Там груз расконослидируется и отправляется прямо в магазин. Зачем эти лишние передвижения между складами, на железной дороге? Давайте мы сделаем это прямо на складе, расположенном на железной дороге. По вашему указанию: эту партию туда, эту партию – сюда. Причем грузовые такси пойдут уже в то место, где они продают».

«Работа над проектом идет третий год. В октябре прошлого года был отправлен первый поезд в рамках проекта «Смарт логистика» совместно с РЖД, – рассказал Е.Цыба. – Из Ворсина из прибывших в адрес грузополучателя контейнеров был сформирован поезд и отправлен в Москву, а на обратку московские грузоотправители погрузили свои контейнеры и отправили их для последующего формирования в контейнерные поезда по России и на экспорт».

«Сейчас идет тестовая апробация проекта. Мы, «Логбокс», как экспедитор, владелец терминальной инфраструктуры, и «РЖД» как перевозчик, сейчас должны отработать технологию и выработать ценовую политику», – сказал он, отметив, что такое решение не новое. Подобная практика применяется в крупных городах Европы, в частности, в Германии. По мнению Е.Цыбы, такой проект можно предлагать всем крупным российским городам, в том числе Новосибирску.