Обсуждаем отрасль вместе с «Канавара Групп»

На международной выставке «ТрансРоссия», которая в этом году прошла в Москве в 24-й раз, мы встретились с директором «Канавара Групп» Владимиром Антроповым, чтобы обменяться мнениями и о том, что мы можем наблюдать в транспортно-логистической отрасли – и на выставке, и ежедневно в бизнесе.

Владимир, как Вы оцениваете текущую выставку? Чем она отличается от предыдущей?

Выставка «ТрансРоссия» – самое масштабное событие транспортной отрасли в нашей стране. Ежегодно ее посещают порядка 20 тысяч человек. В этом году помимо насыщенной деловой программы следует отметить возвращение выставки в павильон №1 «Крокус Экспо». Каждый зал снова посвящен определенному разделу выставки. Это позволяет наиболее эффективно сегментировать экспозицию и сделать навигацию по выставке проще и удобнее. Также отмечу, что сократилось количество таможенных представителей, на виду остаются наиболее профессиональные, известные компании.

Наша компания участвует в «ТрансРоссии» в четвертый раз, сам же я присутствую на стенде впервые. Выставка – замечательная площадка, где можно встретиться с клиентами, найти партнеров, изучить конкурентную среду, новинки рынка – сейчас это очень важно. Рынок не статичен, каждый год меняется среда, меняется законодательство, мы видим, что в прошлом году были одни компании, а сейчас многих нет – остались самые сильные.

Какие решения представляла на выставке Ваша компания?

Наша компания предлагает услуги по таможенному оформлению, международным грузоперевозкам, а также уполномоченного экономического оператора и услуги по кредитованию ВЭД.

Ранее вы анонсировали специальное предложение для новых клиентов – скидку 10%. Что это за акция?

Да, совершенно верно. Мы подготовили специальное предложение для посетителей выставки TransRussia – скидку в размере 10% на услуги таможенного оформления и транспортного сервиса.

Срок действия специального предложения – с момента начала выставки и календарный месяц после её окончания, при условии заявления намерений «на стенде».

Как вы обычно готовитесь к выставке? Чем пытаетесь удивить клиентов и партнёров?

Как правило, готовимся заблаговременно. В прошлом году мы использовали технологии виртуальной реальности – при помощи специальных очков каждый присутствующий на нашем стенде мог «перенестись» в пространстве и посмотреть изнутри наш офис, увидеть работу транспорта, крытые складские мощности. В этом же году хедлайнером нашего стенда стала ростовая кукла – талисман компании, мультяшный бычок по имени Канаварчик. Бонусом для постоянных клиентов «Канавары» стал розыгрыш призов от нашей компании – мы стараемся сохранять долгосрочные партнерские отношения с клиентами, поэтому, улучшаем качество предоставляемых услуг год от года.

Есть ли какая-то новинка – или новинки в Вашей работе, о которых вы рассказывали на выставке клиентам?

Логистика постоянно развивается и меняется. К счастью, сегодня нам есть что предложить. Главное новшество для нас – оформление на уполномоченного экономического оператора. Этот позволяет нам предоставлять клиентам услуги по аутсорсингу ВЭД, заключению договоров с иностранными партнерами, отсрочку таможенных платежей, все продукты по таможенному оформлению, предоставление кредитной линии.

Статус уполномоченного экономического оператора означает это более высокий уровень доверия со стороны таможни, что снимает ряд проверочных мероприятий при движении товаров и, соответственно, снижает связанные с ними издержки, сокращает временной интервал.

Это ведь достаточно эксклюзивный статус?

По состоянию на 1 апреля 2019 года действующим является 161 экономический оператор. В основном, это предприятия, которые не оказывают услугу, а возят товары для собственных нужд. Свидетельства нового образца в прошлом году получили всего две компании, и «Канавара» – одна из них.

Еще из нового в нашей работе – большой упор на доставку грузов из Китая железнодорожным транспортом в максимально сжатые сроки.

А еще у нас в компании работает отдел контроля качества клиентского сервиса. Полученную информацию мы тщательно обрабатываем и все замечания, предложения по нашей работе берем «на карандаш».

Если отвлечься от выставки, какие в целом тенденции Вы наблюдаете сейчас в логистической отрасли?

Пожалуй, один из главных трендов – развитие Нового Шелкового пути, огромные грузопотоки переключаются с морского транспорта на железнодорожный. Правительство Китая субсидирует железнодорожников, чтобы они привлекали грузовладельцев на железную дорогу. Это направление растет семимильными шагами.