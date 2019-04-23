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Новый перевозчик на рынке Балтики
23.04.2019

Новый перевозчик на рынке Балтики

    • Wallenius и Swedish Orient Line (SOL) создали новую судоходную компанию – Wallenius SOL. Возглавил совместное предприятие Рагнар Йоханссон.

    Компания будет специализироваться на перевозках продукции лесопереработки и прочих грузов в Ботническом заливе, на Балтике и в Северном море.

    Основными ее клиентами будут финские и шведские деревообрабатывающие предприятия. По информации SOL, уже подписаны первые долгосрочные контракты – со Stora Enso и Metsä Board.

    Новая компания будет работать из пяти портов Балтики, включая Ботнический залив, на порты Великобритании и континентальной Европы.

    На начальном этапе флот Wallenius SOL будет состоять из пять судов ледового класса 1A Super, еще до четырех новых судов должны быть сданы в 2021 году. Новострои смогут использовать в качестве бункера сжиженный природный газ.

    Новый перевозчик на рынке Балтики


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