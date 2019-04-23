НМТП увеличил прибыль по РСБУ

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за январь-март 2019 года.

Выручка выросла на 20,3% до 7,85 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 30,6% до 5,4 млрд рублей.

Себестоимость продаж выросла на 2,7% до 2,5 млрд рублей, управленческие расходы снизились на 5,2% до 312,7 млн рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 33,7% до 5,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 3 раза до 9,7 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 7,96 млрд рублей – в 3,1 раза больше, чем за первый квартал 2018 года.