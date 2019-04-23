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НМТП увеличил прибыль по РСБУ
23.04.2019

НМТП увеличил прибыль по РСБУ

    • ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за январь-март 2019 года.

    Выручка выросла на 20,3% до 7,85 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 30,6% до 5,4 млрд рублей.

    Себестоимость продаж выросла на 2,7% до 2,5 млрд рублей, управленческие расходы снизились на 5,2% до 312,7 млн рублей.

    Прибыль от продаж увеличилась на 33,7% до 5,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 3 раза до 9,7 млрд рублей.

    Чистая прибыль составила 7,96 млрд рублей – в 3,1 раза больше, чем за первый квартал 2018 года.


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