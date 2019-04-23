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Надежды оправдались
23.04.2019

Надежды оправдались

    • По итогам 2018 года контейнерооборот Бакинского международного морского торгового порта (расположен в пос. Алят) вырос на 49% и составил порядка 23 тыс. TEU. Об этом рассказала SeaNews ведущий специалист по продажам и маркетингу порта Камала Хагвердиева в ходе конгресса «ТрансРоссия» в Мокве.

    «Первая фаза строительства нового порта в Аляте завершена в прошлом году. На церемонии открытия нового порта присутствовал президент Азербайджана, – сказал К.Хагвердиева. – Наши ожидания от начала работы первой фазы полностью оправдались – прирост показали такие сегменты как контейнеры и пассажирооборот».

    По данным Бакинского международного морского торгового порта, грузооборот в 2018 году составил 3,8 млн тонн. За год было обработано более 21 тыс. транспортных средств и 43 тыс. вагонов.

    «Мощность нового порта в Аляте рассчитана на 15 млн тонн груза, в том числе 100 тыс. TEU, – уточнила К.Хагвердиева. – Строительство второй фазы планируется завершить через год. Ее мощности позволят увеличить грузооборот до 25 млн тонн, включая 500 тыс. TEU. Предусмотрено строительство и третьей фазы».

    Она отметила, что в центре Баку продолжает функционировать старый порт, но в скором времени вся его деятельность перейдет в новый порт в Аляте.


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