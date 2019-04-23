Ледокол на СПГ – видео

Aker Arctic опубликовал видео с испытаний построенного на верфи ледокола «Polaris». Напомним, судно было передано заказчику осенью 2016 года. Это первый в мире ледокол, который может использовать в качестве бункера сжиженный природный газ, и самый мощный в ледокольном флоте Финляндии.
Основные технические характеристики:
- Длина – 110 м,
- Ширина – 24,4 м,
- Осадка – 8 м,
- Скорость – 17 узлов,
- Дедвейт – 3 тыс. тонн,
- Ледовый класс – PC4,
- Вместимость СПГ-танков – 2 x 400 куб. м.
Оператором «Polaris» является финская Arctia Icebreaking Oy.
Видео: Aker Arctic