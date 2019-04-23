Ледокол на СПГ – видео

Aker Arctic опубликовал видео с испытаний построенного на верфи ледокола «Polaris». Напомним, судно было передано заказчику осенью 2016 года. Это первый в мире ледокол, который может использовать в качестве бункера сжиженный природный газ, и самый мощный в ледокольном флоте Финляндии.

Основные технические характеристики:

Длина – 110 м,

Ширина – 24,4 м,

Осадка – 8 м,

Скорость – 17 узлов,

Дедвейт – 3 тыс. тонн,

Ледовый класс – PC4,

Вместимость СПГ-танков – 2 x 400 куб. м.

Оператором «Polaris» является финская Arctia Icebreaking Oy.

Видео: Aker Arctic