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Ледокол на СПГ – видео
23.04.2019

Ледокол на СПГ – видео

    • Aker Arctic опубликовал видео с испытаний построенного на верфи ледокола «Polaris». Напомним, судно было передано заказчику осенью 2016 года. Это первый в мире ледокол, который может использовать в качестве бункера сжиженный природный газ, и самый мощный в ледокольном флоте Финляндии.

    Основные технические характеристики:

    • Длина – 110 м,
    • Ширина – 24,4 м,
    • Осадка – 8 м,
    • Скорость – 17 узлов,
    • Дедвейт – 3 тыс. тонн,
    • Ледовый класс – PC4,
    • Вместимость СПГ-танков – 2 x 400 куб. м.

    Оператором «Polaris» является финская Arctia Icebreaking Oy.

     

    Видео: Aker Arctic


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