Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-февраль 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

Так, физический объем экспорта водки увеличился на 19,3% по сравнению с 2 месяцами 2018 года и достиг 274,2 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт водки за 2 месяца этого года вырос на 30,3%, составив 19,8 млн долларов.

В феврале из России было вывезено 150,2 тыс. декалитров – на 0,7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 21,3% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта водки увеличились и к февралю 2018 года (+9%), и к январю 2019 года (+22,5%) до 10,9 млн долларов.

Алкогольных и безалкогольных напитков за первые два месяца было ввезено на сумму 364,7 млн долларов — на 11,6% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар упал на четверть (-25%), до 8,7 млн долларов.

В феврале импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос и к февралю 2018 года (+14,6%), и к январю 2019 года (+35,9%) до 209,4 млн долларов. Импорт сигарет и сигар снизился к уровню февраля прошлого года на 28,6%, но увеличился относительно показателя января этого года на 35,1% – до 5 млн долларов.