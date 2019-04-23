Экспорт цветных металлов

Объем российского экспорта необработанного алюминия за 2 месяца 2019 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным передом 2018 года и составил 675,8 тыс. тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт упал на 2,2% – до порядка 1,2 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 131,8 тыс. тонн – на 5% больше, чем в январе-феврале 2018 года. В денежном выражении их экспорт снизился – на 8,4% до 797,7 млн долларов.

Необработанного никеля по итогам 2 месяцев 2019 года было вывезено на 41,4% больше, чем за тот же период в 2018 году, его объем составил 26,3 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 27% до 312,6 млн долларов.

В феврале необработанного алюминия было вывезено 403,5 тыс. тонн – на 19,2% больше аналогичного уровня прошлого года и на 44,3% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта алюминия выросли до 741,1 млн долларов (+12,2% к февралю 2018 и +46,9% к январю 2019).

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам февраля составил 87,6 тыс. тонн (+28,3% к февралю 2018 и +98,6% к январю 2019). В стоимостном выражении их экспорт также вырос – плюс 12,9% к февралю 2018 и в 2,1 раза к январю 2019 , до 535,1 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 14,6 тыс. тонн (+36,4% к февралю 2018 и +24,8% к январю 2019). В денежном выражении их экспорт также вырос по сравнению с февралем прошлого года на 22,3% (+33,4% к январю 2019) до 176,9 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в феврале 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,859 тыс. долларов за тонну (-14,9% к февралю 2018 и +0,8% к январю 2019 года), меди – 6,278 тыс. долларов за тонну (-10,3% к февралю 2018 и +5,8% к январю 2019), никеля – 12,649 тыс. долларов за тонну (-6,8% к февралю 2018 и +10,4% к январю 2019).