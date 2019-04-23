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Идеальные 4 часа
23.04.2019

Идеальные 4 часа

    • О недопустимости задержек контейнерных поездов, идущих транзитом из Китая, в пограничных пунктах пропуска говорили участники конгресса «ТрансРоссия» на дискуссионной сессии «Экспортная логистика и экспортные коридоры».

    «Груз, перевозимый по железной дороге, задерживается в пунктах пропуска недопустимо долго. В среднем три-четыре дня, – подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейненр» Павел Поляков. – Ведь и так отрезок перевозок товара российского происхождения на международный рынок – это огромное время. Ведь все стоит денег: нахождение в порту стоит денег, услуги в порту стоят денег. То же самое на железной дороге и на автомобильном транспорте: простой вагона, простой контейнера».

    «Мы могли бы помочь и себе, и экспортерам, и рынку, максимально сосредоточив наши усилия на снижении затрат, которые в целом повлияют на снижение стоимости прохождения товаров российского происхождения, – сказал П.Поляков. – С технологической точки зрения прохождение железнодорожного пункта пропуска занимает 40 минут, для того, чтобы целиком обработали составы и перегрузили на колею 1520. Если бы в течение 40 минут мы могли провести все операции, связанные с государственным контролем, это было бы идеально. Пускай не 40 минут, а хотя бы за 4 часа. Это то, к чему мы должны стремиться».

    П.Поляков особо подчеркнул, что время – это конкурентное преимущество России, и необходимо найти решения, позволяющее перевозчику сократить время нахождения поезда на железнодорожных пунктах пропуска до минимума.


    • Комментарии: 1
    Владимир Коростелев
    24.04.2019, 10:41

    ПУСТОЙ ЗВОН НА ПРОСТОИ НЕ ВЛИЯЕТ
    В августе 2012 года в Государственной Думе на первом заседании Координационного совета по оптимизации движения внешнеторговых грузопотоков при Комитете по транспорту говорили именно об этом. Семь лет прошло. Нет уже Координационного совета с его активными обсуждениями. А проблема никуда не исчезла. Более того – теперь она выглядит особенно актуальной на фоне всевозможных инициатив «цифровой экономики», «цифровых транспортных коридоров», «цифровых платформ транспортного комплекса», «экосистем», «электронных пломб», «прослеживаемости» и «нормативных песочниц». Пока все эти инициативы – пустой звон на фоне простоев транспортных средств и грузов на границах.

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