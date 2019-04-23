Идеальные 4 часа

О недопустимости задержек контейнерных поездов, идущих транзитом из Китая, в пограничных пунктах пропуска говорили участники конгресса «ТрансРоссия» на дискуссионной сессии «Экспортная логистика и экспортные коридоры».

«Груз, перевозимый по железной дороге, задерживается в пунктах пропуска недопустимо долго. В среднем три-четыре дня, – подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейненр» Павел Поляков. – Ведь и так отрезок перевозок товара российского происхождения на международный рынок – это огромное время. Ведь все стоит денег: нахождение в порту стоит денег, услуги в порту стоят денег. То же самое на железной дороге и на автомобильном транспорте: простой вагона, простой контейнера».

«Мы могли бы помочь и себе, и экспортерам, и рынку, максимально сосредоточив наши усилия на снижении затрат, которые в целом повлияют на снижение стоимости прохождения товаров российского происхождения, – сказал П.Поляков. – С технологической точки зрения прохождение железнодорожного пункта пропуска занимает 40 минут, для того, чтобы целиком обработали составы и перегрузили на колею 1520. Если бы в течение 40 минут мы могли провести все операции, связанные с государственным контролем, это было бы идеально. Пускай не 40 минут, а хотя бы за 4 часа. Это то, к чему мы должны стремиться».

П.Поляков особо подчеркнул, что время – это конкурентное преимущество России, и необходимо найти решения, позволяющее перевозчику сократить время нахождения поезда на железнодорожных пунктах пропуска до минимума.