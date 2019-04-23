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Единственные в России суда ro-flo
23.04.2019

Единственные в России суда ro-flo

    • ООО «Оборонлогистика» – единственный российский перевозчик, во флоте которого есть уникальные суда ro-flo, работающие под российским флагом. Об этом рассказал директор по продажам TMBCL Александр Булыгин на конференции Breakbulk Russia-2019, которая недавно прошла в Петербурге. На конгрессе «ТрансРоссия» у представителей «Оборонлогистики» нам удалось выяснить, что это за суда, в каких направлениях они работают и что возят.

    «Три универсальных судна горизонтальной и вертикальной загрузки – «Спарта», «Спарта II», «Спарта III», пополнили флот «Оборонлогистики» в 2016 году. Изначально они были приобретены в целях обеспечения морских перевозок в акватории Черного и Средиземного морей, – рассказал SeaNews начальник коммерческой морской службы «Оборонлогистики» Евгений Оматов. – У «Спарты» уникальные краны: каждый – а на судне их два – грузоподъемностью 240 тонн. Грузоподъемность каждого из двух кранов «Спарты III» составляет 350 тонн, что позволяет осуществлять погрузку-выгрузку сверхнегабаритных грузов».

    «Пароход, подойдя к причалу, сам с помощью своих кранов может выгрузить тяжеловесные и крупногабаритные изделия, – пояснил Е.Оматов. – Не могу сказать, что эти суда работают только в интересах Министерства обороны. Пока от них заданий по тяжеловесам не было. Но, так или иначе, рынок большой, и мы можем выполнять какую-либо транспортировку в рамках исполнения заказа от основного принципала. Так, мы недавно транспортировали разобранный завод из Австралии в Турцию – части были весом 400 и 500 тонн».

    Как отметил Е.Оматов, у этих судов невысокий ледовый класс, но «Оборонлогистика» планирует использовать их для северного завоза на Новую Землю. «Судно должно будет сделать три полных рейса. Будем транспортировать крупногабаритный груз, не тяжеловесы. Пароход крупный – 9,5 тыс. тонн дедвейт, берет 8 с лишним тысяч тонн груза. Это в рамках программы развития Арктики и Северного морского пути».


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