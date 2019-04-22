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Под давлением политики
22.04.2019

Под давлением политики

    • Мировая транспортная отрасль в настоящее время испытывает политическое давление. Об этом заявил генеральный представитель DB Cargo Russia, старший вице-президент по развитию бизнеса DB Cargo AG Уве Лойшнер в ходе транспортно-логистического конгресса «ТрансРоссия» в Москве.

    «Эффективность наших продуктов является ключевым вопросом. Нам надо обеспечить хорошую цену, хорошие сроки доставки, и хорошее качество. Всем надо понимать, что мы занимаемся одним, общим делом. Это наша общая ответственность, - сказал У.Лойшнер. - То, что мы чувствуем каждый год, что наш до сих продукт стоит под большим давлением политики. И это нам не поможет».

    «Это значит, что нужно увеличить взаимодействие все отраслей – железной дороги, портов и, прежде всего, производственных и торговых клиентов всего мира. Надо понимать, что политические интересы в определенном моменте только мешают. Это значит, что диалог и доверие друг к другу – это верный путь, который будет действительно вести к тому, что один млн тонн, два млн, три млн тонн буду являться реальностью. Если мы это не сделаем, это будет просто какая-то мечта», - резюмировал У.Лойшнер.


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