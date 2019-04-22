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Лихтеровоз «Севморпуть» повезет рыбу с Камчатки
22.04.2019

Лихтеровоз «Севморпуть» повезет рыбу с Камчатки

    • Этим  летом атомный лихтеровоз «Севморпуть» совершит несколько рейсов с рыбной продукцией, добытой на Камчатке, на северо-запад страны вдоль российского арктического берега. Об этом рассказал SeaNews генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин в беседе на конгрессе «ТрансРоссия». Порт прибытия пока определяется.

    «Рассматривается четыре порта – Усть-Луга, Мурманск, Архангельск и Санкт-Петербург, - уточнил Н.Пегин. – Самое главное, что мы знаем примерный график – это будет три рейса».

    Кроме того, он отметил, что со стороны Камчатского края уже формируется грузовая база – это рыбная продукция и морепродукты. «Обратная загрузка может быть лес, почему нет? – сказал Н.Пегин, тем самым поддержав предложение губернатора Архангельской области Игоря Орлова об отправке на «Севморпути» лесной продукции в страны АТР по Северному морскому пути. – Это реально».


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