Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019

На 16 неделе года спотовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. Только на порты Средиземноморья и Японии наблюдалось увеличение ставок из Шанхая.

Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 0,3%. В то же время ставки на порты Средиземноморья выросли тот же процент – на 0,3%.

Ставки на порты западного побережья США потеряли 4,2%, ставки на порты восточного побережья – 0,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 4,4%, ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 9,1%. Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 15 неделей года на 14,2%.

На внутриазиатском трейде ставки на западные и восточные порты Японии выросли одинаково на 0,4%. Ставки на Южную Корею опустились на 1,6%, на Сингапур – на 2,1%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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