Китайские дотации перетянули грузы

Китайские дотации стали одной из причин снижения объемов транзитных контейнерных поездов через терминал «ТрансКонтейнера» на погранпереходе Забайкальск.

«Здесь сыграли роль дотации, которые больше тяготеют к срединному Китаю, – рассказал заместитель директора по продажам и развитию бизнеса «ТрансКонтейнера» Расим Нигматдинов на транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия». – Именно в прошлом году дотации сделали то, на что именно были направлены, – на стимулирование производственной базы срединного Китая, а не припортовых регионов, где логистика вполне доступна для этих предприятий (имею в виду deep sea)».

Он отметил, что «Транспортная составляющая срединного Китая как раз отягощала экспорт из этих регионов. Поэтому из Чэнду, Чунцина грузы больше едут через Достык и Хоргос. Здесь все просто – география через маршрут Достык-Хоргос более короткая, и дотации китайских провинций больше дают на этот маршрут».

Кроме того, как пояснил Р.Нигматдинов, «ТрансКонтейнер» сделал упор больше на логистике российско-китайских перевозок. «Мы увеличили экспорт и импорт через погранпереход Забайкальск по сравнению с 2017 годом. А транзит у нас естественным путем «переактивился» на Достык и Хоргос».