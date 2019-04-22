Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китайские дотации перетянули грузы
22.04.2019

Китайские дотации перетянули грузы

    • Китайские дотации стали одной из причин снижения объемов транзитных контейнерных поездов через терминал «ТрансКонтейнера» на погранпереходе Забайкальск.

    «Здесь сыграли роль дотации, которые больше тяготеют к срединному Китаю, – рассказал заместитель директора по продажам и развитию бизнеса «ТрансКонтейнера» Расим Нигматдинов на транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия». – Именно в прошлом году дотации сделали то, на что именно были направлены, – на стимулирование производственной базы срединного Китая, а не припортовых регионов, где логистика вполне доступна для этих предприятий (имею в виду deep sea)».

    Он отметил, что «Транспортная составляющая срединного Китая как раз отягощала экспорт из этих регионов. Поэтому из Чэнду, Чунцина грузы больше едут через Достык и Хоргос. Здесь все просто – география через маршрут Достык-Хоргос более короткая, и дотации китайских провинций больше дают на этот маршрут».

    Кроме того, как пояснил Р.Нигматдинов, «ТрансКонтейнер» сделал упор больше на логистике российско-китайских перевозок. «Мы увеличили экспорт и импорт через погранпереход Забайкальск по сравнению с 2017 годом. А транзит у нас естественным путем «переактивился» на Достык и Хоргос».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2019
    CMA CGM заказал десять 15-тысячников
    Соглашение с CSSC подписано в присутствии глав Франции и Китая
    CMA CGMКитайКонтейнерНовострой
    0
    22.04.2019
    Лихтеровоз «Севморпуть» повезет рыбу с Камчатки
    Порт прибытия уточняется
    АрхангельскКамчаткаЛихтеровозМурманск
    0
    16.04.2019
    «ТрансКонтейнер» повезет Сибур в Китай
    ПАО «Сибур Холдинг» и ПАО «ТрансКонтейнер» подписали на ТрансРоссии соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере транспортировки полимерной продукции […]
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиСибурСоглашение
    0
    22.04.2019
    Единое окно экспортера
    Откроет АО «РЭЦ» в 2021 году
    Контейнерные перевозкиМеждународный транспортный коридорРоссияТрансРоссия
    0
    12.02.2019
    «ТрансКонтейнер» отчитался за год
    По РСБУ
    2018РСБУТрансКонтейнерФинансы
    0
    18.04.2019
    Регулярный сервис как потенциал роста
    Шесть тысяч контейнерных поездов ПАО «ТрансКонтейнер» в год уходит по расписанию. Об этом сообщил генеральный директор компании Вячеслав […]
    Контейнерные перевозкиСервисТрансКонтейнер
    0
    18.02.2019
    COSCO построит до 30 балкеров
    Под проект в Гвинее
    COSCOБалкерКитай
    0
    04.04.2019
    Китай инвестирует в дальневосточные СПГ-проекты
    Китайская компания Guangdong Jovo Energy Group Corporation и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО […]
    Дальний ВостокИнвестицииИностранные инвестицииКитай
    0
    27.02.2019
    Холодный экспресс
    Как новая концепция перевозки
    КитайРефсервисРЖДСервис
    0
    21.03.2019
    Singamas продает бизнес
    Но не весь
    ЗаводКитайКонтейнерСделка
    0
    15.01.2019
    FESCO запускает контейнерный поезд
    Совместно с Zhengzhou International Hub из Германии в Китай через Дальний Восток
    FESCO ГерманияГродековоДальний Восток
    0
    22.02.2019
    Кому принадлежит рынок производства контейнеров
    95% мирового рынка по производству контейнеров занимает Китай. Об этом сообщил заместитель директора филиала ООО «Российский морской регистр […]
    КитайКонтейнерыРоссийский морской регистр судоходства
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2019 CEVA запустила контейнерный поезд из Китая в Европу
    22.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2019
    19.04.2019 Первый квартал «ТрансКонтейнера»
    19.04.2019 Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    19.04.2019 Контейнероборот восточного побережья Южной Америки.
    19.04.2019 ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД