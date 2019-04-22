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Как сделать жд маршрут конкурентным
22.04.2019

Как сделать жд маршрут конкурентным

    • На что обращают внимание японцы и корейцы в мультимодальных перевозках и при каких условиях Россия сможет «прокачать» транзит из Китая в Европу – на эти вопросы искали ответы участники дискуссионной сессии «Мультимодальные контейнерные перевозки в современной логистике» на конгрессе «ТрансРоссия» в Москве.

    Главным условием эффективной мультимодальной перевозки директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова считает бесшовность прохождения стыков. «Сегодня наша задача – выстроить бесшовность перевозки, более эффективную передачу груза с одного вида транспорта на другой. Эффективность – это не только сроки, но и удобство для клиента. Клиент говорит о необходимости существования сервиса одного окна. Для него важно прийти к оператору, к одному исполнителю перевозки, и чтобы этот один оператор, один экспедитор решил все проблемы».

    «Возьму в качестве примера прошлогоднюю перевозку из Японии в Москву, – продолжила она. – Перевозка состоялась в рамках проекта по привлечению грузов на Транссиб. Общий срок доставки из порта Японии на склад грузополучателя в Москве составил 19 дней. Это не так и плохо. Но если мы посмотрим на отдельные составляющие этой перевозки, то есть проблемы: мы преодолеваем это расстояние от портов Дальнего Востока до Московского региона по железной дороге за 7-8 суток. Но при этом мы тратим несколько дней на оформление грузов в портах, таможенное оформление. То, что нам необходимо решить в ближайшее время, – это вопросы электронного документооборота. Перед нами стоит проблематика, на которую особенно много внимания обращают и японцы, и корейцы, – это применение единого транспортного документа в целях таможенного оформления».

    По мнению директора по развитию бизнеса «Интеррейл Холдинга» Игоря Жигоры, сдерживающим фактором для увеличения объема контейнерного транзита остается железнодорожные тарифы, а также нехватка транзитной инфраструктуры. «Транзит даже сейчас при существующем маршруте 4 500 долларов против 2 500 по deep sea, – сказал он. – Какие грузы выдержат такую разницу? Электроника – да, машины – да. Товары народного потребления выдержат? Я сомневаюсь. Не берем крупных ритейлеров, а возьмем средний и мелкий бизнес, который тоже грузит китайский экспорт в Европу. Что они предпочтут – отгрузить на 20 дней дольше за 2 500 долларов (зачастую 10% от стоимости груза) или поехать за 20-25 дней до Европы? Ответ очевиден».

    «Второй вопрос – мощности, – продолжил И.Жигора. – В 2019 году транзитом планируется 600 тыс. ДФЭ. Насколько «прокачают» наши погранпереходы эти 600 тыс. ДФЭ? Готова ли транзитная инфраструктура, если мы серьезно задумываемся об альтернативных транзитах? Готова ли российская инфраструктура к таким объемам? Мне кажется, сейчас надо задуматься лет на 10-15 вперед и вкладывать деньги в инфраструктуру, терминалы, сеть, подвижной состав». Тогда, считает И.Жигора, это приведет к снижению себестоимости перевозки и сделает жд маршрут для транзита конкурентным.


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